Prenses Diana'nın eski korumasından açıklamalar

Prenses Diana'nın koruması olarak görev yapmış olan Lee Sansum, Diana'yı Korumak: Bir Korumanın Hikayesi (Protecting Diana: A Bodyguard's Story) adlı kitabında, prensesin erkek arkadaşı Dodi Al-Fayed ile tatildeyken oğulları Prens William ve Prens Harry'i yanına almadan ABD'ye taşınma planları yaptığını yazdı.
"DİANA TAŞINMA KARARINI GAZETECİLERE AÇIKLAMAK İSTİYORDU"
Daily Mail'in haberine göre Lee Sansum kitabında, Prenses Diana'nın ölümünden birkaç hafta önce erkek arkadaşı Dodi Al-Fayed'le çıktığı Saint-Tropez tatilinde, ABD'ye taşınma kararını gazetecilere açıklamak istediğini yazdı.
Lee Sansum kitabında, Prenses Diana'nın kendisine: "ABD'ye gitmek ve orada yaşamak istiyorum ki her şeyden uzaklaşabileyim. En azından ABD'de beni seviyorlar ve beni rahat bırakırlar." dediğini belirtti.
PRENS WILLIAM VE PRENS HARRY'İ YANINA ALAMAYACAĞINI SÖYLEMİŞ
Lee Sansum, Prenses Diana'ya oğullarının kendisine katılıp katılmayacağını sorduğunda prensesin, "Oğullarımı kraliyet görevinden almama asla izin verilmez. Taşınırsam onları yalnızca okul tatillerinde görebileceğim." şeklinde yanıtladığını söyledi.
BASINDAN KAÇMAK İÇİN OĞULLARINI İNGİLTERE'DE BIRAKMAYI GÖZE ALMIŞ
Kitapta ayrıca "Diana'nın harika bir anne olduğunu ve iki oğluna karşı da ne kadar sevecen yaklaştığını ve özenli olduğunu görebilirdiniz, ama görünüşe bakılırsa her ikisini de basından kaçmak için İngiltere'de bırakmak zorundaymış gibi görünüyordu." ifadelerine yer verildi.
Lee Sansum kitabında, Diana'nın basına İngiltere'den taşınma kararını açıklamak için yola çıktığını fakat konuşmasında ABD'ye taşınma kararıyla ilgili hiçbir şey söylemediğini belirtti.
* Bu haberin görselleri Associated Press'ten servis edilmiştir.
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