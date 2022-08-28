Prenses Diana'nın kullandığı otomobil satıldı

Prenses Diana'nın kullandığı bir otomobil, İngiltere 'de bir müzayede 650 bin sterline satıldı.

Silverstone Müzayede Evi'nin satışa sunduğu araç, İngiltere merkezli bir alıcı tarafından satın alındı.

Prenses Diana'nın kullandığı başka bir Ford model araç da Haziran 2021'de açık artırmada 52 bin sterline satılmıştı.