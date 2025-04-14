Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        74
        Fenerbahçe
        FB
        71
        Reeder Samsunspor
        SAMS
        51
        ikas Eyüpspor
        EYP
        50
        Beşiktaş
        BJK
        48
        Rams Başakşehir
        İBFK
        45
        Gaziantep FK
        GFK
        42
        Onvo Antalyaspor
        ANT
        40
        Trabzonspor
        TS
        39
        Göztepe
        GÖZ
        39
        Kasımpaşa
        KSM
        39
        Tümosan Konyaspor
        KON
        37
        Bellona Kayserispor
        KYS
        36
        Sipay Bodrum FK
        BOD
        34
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        34
        Net Global Sivasspor
        SVS
        31
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        31
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        19
        Adana Demirspor
        ADS
        -2
        Haberler Spor Futbol Süper Lig ikas Eyüpspor Premier Lig devleri Berke Özer'i izlemeye geldi! - ikas Eyüpspor Haberleri

        Premier Lig devleri Berke Özer'i izlemeye geldi!

        Premier Lig ekipleri Liverpool ve Newcastle United'ın scoutları Eyüpspor forması giyen 24 yaşındaki kaleci Berke Özer'i izlemeye geldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.04.2025 - 22:39 Güncelleme: 14.04.2025 - 22:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Bu sezon yaptığı kurtarışlarla dikkatleri üzerine çeken ikas Eyüpspor'un başarılı kalecisi Berke Özer'i Premier Lig'in iki dev ekibi takibe geldi.

        • 2

          İngiltere Premier Lig ekipleri Liverpool ve Newcastle United'ın görevlileri, Eyüpspor'un Süper Lig'in 31'inci haftasında Adana Demirspor'u konuk ettiği maçı yerinde takip etti.

        • 3

          Maçı dikkatle takip eden scoutlar, 24 yaşındaki kaleci hakkında sık sık not alarak değerlendirmelerde bulundu.

        • 4

          Bu sezon ligde sadece cezalı olduğu Sivasspor karşılaşmasında görev alamayan 24 yaşındaki file bekçisi, aynı zamanda Eyüpspor’un ligde en çok forma giyen oyuncusu olmayı da başardı.

        • 5

          2 bin 475 dakika ile ligde en fazla süre alan Eyüpsporlu Berke Özer, gösterdiği performansla A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella’nın da dikkatini çekmeyi başardı. Berke Özer, A Milli Takım’ın Uluslar Ligi’nde Macaristan ile oynadığı maçların aday kadrosuna da dahil edildi.

        • 6

          Berke Özer, bu sezon ikas Eyüpspor ile 28 lig maçına çıktı. Başarılı eldivenin kulübüyle 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

        • 7
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Polonya: Rusya ABD'nin iyi niyetiyle alay ediyor
        Polonya: Rusya ABD'nin iyi niyetiyle alay ediyor
        Beşiktaş'tan açıklama: Soruşturma başlatıldı
        Beşiktaş'tan açıklama: Soruşturma başlatıldı
        Trump: İran ile olan sorunu çözeceğim
        Trump: İran ile olan sorunu çözeceğim
        Kahramanmaraş'ta kaza: 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
        Kahramanmaraş'ta kaza: 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
        "Yer değiştirme takvimini erken başlattık"
        "Yer değiştirme takvimini erken başlattık"
        Saiss'tan flaş Beşiktaş itirafı!
        Saiss'tan flaş Beşiktaş itirafı!
        Bahçeli'den İmamoğlu çağrısı
        Bahçeli'den İmamoğlu çağrısı
        Liselerde atamalara tepkiler
        Liselerde atamalara tepkiler
        Real Madrid'de Mourinho sesleri!
        Real Madrid'de Mourinho sesleri!
        Trump: Bu savaş, benim savaşım değil
        Trump: Bu savaş, benim savaşım değil
        14 Nisan 2025: Bugün ne oldu?
        14 Nisan 2025: Bugün ne oldu?
        Bir Sapanca kaçamağı, bir Fenerbahçeli dertleşmesi
        Bir Sapanca kaçamağı, bir Fenerbahçeli dertleşmesi
        Apple, Samsung’u geride bıraktı, liderliği aldı
        Apple, Samsung’u geride bıraktı, liderliği aldı
        'Babalık' kararına itiraz etti
        'Babalık' kararına itiraz etti
        "Şu anda donun yanında bir de yüksek gıda enflasyonu var"
        "Şu anda donun yanında bir de yüksek gıda enflasyonu var"
        Muğla'da tekneden düştü Antalya'da bulundu! Tam 50 kilometre... Vahim olay!
        Muğla'da tekneden düştü Antalya'da bulundu! Tam 50 kilometre... Vahim olay!
        'En iyi kıyma yemeği' seçildi!
        'En iyi kıyma yemeği' seçildi!
        Kripto paralarda OM şoku
        Kripto paralarda OM şoku
        Cem'in göç bilançosu
        Cem'in göç bilançosu
        Habertürk Anasayfa