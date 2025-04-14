Premier Lig devleri Berke Özer'i izlemeye geldi!
Premier Lig ekipleri Liverpool ve Newcastle United'ın scoutları Eyüpspor forması giyen 24 yaşındaki kaleci Berke Özer'i izlemeye geldi.
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Bu sezon yaptığı kurtarışlarla dikkatleri üzerine çeken ikas Eyüpspor'un başarılı kalecisi Berke Özer'i Premier Lig'in iki dev ekibi takibe geldi.
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İngiltere Premier Lig ekipleri Liverpool ve Newcastle United'ın görevlileri, Eyüpspor'un Süper Lig'in 31'inci haftasında Adana Demirspor'u konuk ettiği maçı yerinde takip etti.
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Maçı dikkatle takip eden scoutlar, 24 yaşındaki kaleci hakkında sık sık not alarak değerlendirmelerde bulundu.
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Bu sezon ligde sadece cezalı olduğu Sivasspor karşılaşmasında görev alamayan 24 yaşındaki file bekçisi, aynı zamanda Eyüpspor’un ligde en çok forma giyen oyuncusu olmayı da başardı.
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2 bin 475 dakika ile ligde en fazla süre alan Eyüpsporlu Berke Özer, gösterdiği performansla A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella’nın da dikkatini çekmeyi başardı. Berke Özer, A Milli Takım’ın Uluslar Ligi’nde Macaristan ile oynadığı maçların aday kadrosuna da dahil edildi.
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Berke Özer, bu sezon ikas Eyüpspor ile 28 lig maçına çıktı. Başarılı eldivenin kulübüyle 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
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