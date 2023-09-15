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        Haberler Gündem Potasyum Nedir, Nerelerde Kullanılır? Potasyum Kullanım Alanları, Özellikleri, Periyodik Tablodaki Simgesi ve Yeri

        Potasyum nedir, nerelerde kullanılır? Potasyum kullanım alanları, özellikleri, periyodik tablodaki simgesi ve yeri

        Yaşam için oldukça mühim elementlerin başında gelen potasyum, yer kürede en çok bulunan yedinci element olarak karşımıza çıkmaktadır. Havada hızlı oksitlenen element suya karşı da oldukça aktiftir. Potasyum kelimesi potastan türemiştir. Potas; yanmış ağaç, ağaç yaprağı küllerinden elde edilen alkali anlamını taşımaktadır. İşte, detaylar.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.09.2023 - 23:41 Güncelleme: 15.09.2023 - 23:41
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        Potasyum kullanım alanları, özellikleri
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        Elektroliz yöntemiyle elde edilen ilk metal olan potasyum, Roma zamanlarında bilinmiyordu. Bu sebeple ismi neo-latincedir. Dünya genelinde yılda 50 milyon potasyum kullanılmaktadır. Alkali bir metal olan potasyum, genellikle tuz formunda yaygın olarak kullanılır. Potasyum nedir? Nerelerde kullanılır? Potasyum simgesi ve sembolü nedir? Potasyum periyodik tablodaki yeri nedir? Kullanım alanları ve özellikleri nelerdir? İşte, merak edilen detaylar.

        Potasyum Nedir?

        Potasyum, dokusu sabuna benzeyen saydam bir elementtir. Potasyum olmadan vücut sağlıklı işleyişini gerçekleştiremez; bu sebeple insan, hayvan ve bitki yaşamlarını sağlıklı bir şekilde devam ettirebilmek için potasyuma ihtiyaç duyulur. Adını izole edildiği Potas olarak da bilinen potasyum karbonattan almıştır. Güneş- beyaz renkli alkali bir elementtir. Deniz suyunda ve pek çok mineralde diğer elementlere bağlı halde yer almaktadır. Bıçakla kesilebilecek kadar yumuşak bir elementtir. Diğer alkali metaller gibi su ile şiddetli bir reaksiyon gerçekleştirip hidrojen gazı açığa çıkarır.

        Potasyum Nerelerde Kullanılır?

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        Endüstriyel alanda yaygın olarak potasyum kullanımına rastlanmaktadır. Çeşitli gübre türleri, potasyum elementinin dünyadaki en büyük endüstriyel kullanım alanını oluşturmaktadır. Bunun haricinde potasyum camlara dayanıklılık kazandırır. Sodyum-potasyum alaşımı da iyi bir ısı iletkeni olarak karşımıza çıkmaktadır. Sabunlar, deterjanlar, altın madenciliği, boyalar, cam üretimi, barut ve pillerde potasyum kullanılmaktadır. Ayrıca potasyum hidroksit sabun, deterjan ve kanalizasyon temizleyicilerinin yapımında kullanılır.

        Potasyum Simgesi

        Potasyum simgesi, Kalium terimini ifade eden “K” harfiyle gösterilmektedir. Potasyum-39, 40 ve 41 adıyla anılan üç izotopu vardır. Potasyum-40 oldukça radyoaktiftir ve kayalarda, bitkilerde ve hayvanlarda bulunabilir. Doğada hiçbir zaman serbest halde bulunmayan potasyum, her zaman diğer elementlerle bileşik oluşturur.

        Potasyum Sembolü

        Potasyum sembolü “K” harfiyle gösterilmektedir. 1807'de Humphry Davy tarafından keşfedilen bu element, canlılar için hayati bir öneme sahiptir. Endüstriyel alanda geniş bir kullanıma sahip olan potasyum, suya şiddetli bir reaksiyon verir. Dolayısıyla dikkatli bir şekilde kullanılmalıdır.

        Potasyum Periyodik Tablodaki Yeri

        Niyobyum kullanım alanları, özellikleri
        Niyobyum kullanım alanları, özellikleri

        Periyodik tablonun 4. periyodunun 1. grubunda yer alan potasyum elementinin atom numarası 19'dur. Potas tuzunun ayrıştırılmasıyla elde edilen elementin atom ağırlığı 39,09’dur.

        Potasyum Kullanım Alanları

        Gübre sanayi

        Deterjan ve sıvı sabun yapımı

        İlaç yapımı ve serumlar

        Barut ve havai fişek yapımı

        Cam ve seramik üretimi

        Kibrit üretimi

        Kabartmalar ve dericilik

        Böcek öldürücü olarak

        Temizlik maddeleri

        Gıda katkıları

        Alkali piller ve aküler

        Potasyum Özellikleri

        Bıçakla kesilebilen, oldukça yumuşak, gümüşi-beyaz renkte bir elementtir.

        Erime noktası 63 santigrat derece, kaynama noktası 770 derecedir.

        Elektrolizle yöntemiyle elde edilen ilk metal potasyumdur.

        Lityumdan sonra en hafif ikinci elementtir.

        Potasyum metali suda yüzebilmektedir.

        Klor, flor, kükürt, nitrojen ve fosfor ile kolaylıkla reaksiyona girebilir.

        Suyla şiddetli reaksiyona girerek hidrojen gazı açığa çıkarır.

        Kimyasal özellikleri bakımından sodyuma benzemektedir.

        Element ve bileşikleri yanarken menekşe renginde alev verir.

        Eski göl ve deniz yataklarında potasyum tuzları bulunmaktadır.

        Potasyum hidroksitten elektroliz; potasyum klorürden ısı yoluyla üretilir.

        Kandaki potasyum miktarının düşük olması hipokalemi; yüksek olması hiperkalemi olarak adlandırılmaktadır.

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        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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