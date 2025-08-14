MasterChef'te haftanın son takım oyunu! 14 Ağustos Perşembe MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı?
MasterChef Türkiye'de heyecan sürüyor. Mavi ve kırmızı takım haftanın son dokunulmazlık oyununu kazanmak için karşı karşıya geldi. Düello şeklinde oynanacak dokunulmazlık oyununda takım kaptanları, karşı takımdan yarışmacı seçerek eşleşmeleri sağladı. Şefler yarışmacılardan 10 farklı kızartma yemeği yapmalarını istedi. Peki, "MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı?" İşte 14 Ağustos 2025 Perşembe MasterChef'te dokunulmazlığı kazanan yarışmacı...
MasterChef'te dokunulmazlık oyunu için geri sayım sona erdi. MasterChef'in yeni bölümünde yarışmacılar son takım oyununu kazanmak için kıyasıya bir rekabetin içine girdi. Hatırlanacağı gibi haftanın ilk iki dokunulmazlığını kırmızı takım kazanırken, mavi takımdan Merve ve Çağatay eleme potasına giden üçüncü ve dördüncü yarışmacı olmuştu. Peki, "MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 14 Ağustos Perşembe MasterChef eleme adayı kim oldu?" İşte detaylar...
MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
MasterChef'te haftanın son dokunulmazlık oyununu kırmızı takım kazandı.
MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ YARIŞMACI KAZANDI?
Takım oyununu kaybeden maviler kendi aralarında dokunulmazlığı almak için kıyasıya bir mücadeleye girdi. Günün sonunda en başarılı yemeği yapan Cansu bireysel dokunulmazlığın sahibi oldu.
MASTERCHEF HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?
MasterChef'te haftanın 5. eleme adayı Çağlar olurken, 6. eleme adayı Ayten oldu.
MASTERCHEF TAKIMLAR NASIL OLDU?
Mavi Takım:
Merve (Takım Kaptanı)
Çağatay
Onur
Ayten
Hilal
Ayla
Çağlar
İhsan
Kırmızı Takım:
Sercan (Takım Kaptanı)
Hakan
Sümeyye
Furkan
Gizem
Özkan
Sezer
Eylül
MASTERCHEF KİM ELENDİ?
MasterChef'te elenen ilk isim Tunahan oldu.