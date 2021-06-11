Postacı filmi bu akşam sinemaseverler için ekranlarda olacak. Yönetmenliğini Memduh Ün'ün yaptığı 1984 yapımı Postacı filminin oyuncuları ve konusu merak ediliyor. Postacı filmiyle ilgili tüm detaylar haberimizde...

POSTACI FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Sevtap ve mahallede görevli posta dağıtıcısı Adem birbirlerine sevdalıdır. Sevtap 30 yaşına kadar bekar kaldığı ve onu kimse beğenmediği için halen kızdır ve Adem'e kalmıştır. Fakat bu aşka karşı çıkan biri vardır; Sevtap'ın ağabeyi Latif. Latif Alman kültürü ile yetişmiş ancak tam anlamıyla hanzo olarak tabir edilebilecek biridir.

Bir gün Sevtap ve Adem, Sevtap'ın babasına olayı kabul ettirebilmek içini onun ağzından bir telgraf çekerler. Bu telgraftan sonra düğün hazırlıklarına başlanır. Fakat bu esnada ağabey Latif Almanya'dan Türkiye'ye kesin dönüş yapar ve ikilinin foyası ortaya çıkar. Latif, Adem'i vurmak pahasına bu işe karşı çıkar. Daha sonra hiç gönlü olmasa da bu evliliği kabullenir ve Adem'in her istediğini yerine getirir.

OYUNCU KADROSU

Kemal Sunal - Adem

Fatma Girik - Sevtap

Erdal Özyağcılar - Latif

Ulvi Alacakaptan

İhsan Yüce - Sevtap'ın babası

Nezahat Tanyeri

Gülümser Gülhan

Necdet Yakın

Cevdet Arıkan

Ali Karagöz

Tuncer Sevi

Ahmet Açan

Jale Efecik

Can Kolukısa

Orkide Erdem

Sabahat Işık

Nezih Tunar

Nubar Terziyan

POSTACI NEREDE ÇEKİLDİ?

Başrollerinde Kemal Sunal ve Fatma Girik’in yer aldığı Postacı filmi Beşiktaş’ta çekildi.