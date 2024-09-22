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        Haberler Gündem Güncel Poşetin içine konulup ölüme terk edildiler | Son dakika haberleri

        Poşetin içine konulup ölüme terk edildiler

        Hakkari'de poşet içerisinde yavru kediler bulundu. Ölüme terk edilen kediler, belediye ekipleri tarafından kurtarıldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22.09.2024 - 10:35 Güncelleme: 22.09.2024 - 10:48
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        Poşetin içine konulup ölüme terk edildiler
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        Hakkari'de poşete konularak ölüme terk edilen yavru kediler, belediye ekipleri tarafından kurtarıldı.

        Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine Karşıyaka Mahallesi'ne gitti. Bölgeye giden ekipler, yol altındaki kayalıkların altında poşet içerisinde 3 yavru kedi buldu.

        Olay yerinden alınan yavru kediler belediye kliniğine getirilerek sağlık taramasından geçirildi.

        Yavru kediler ardından güvenli bir ortama bırakıldı.

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        #hayvan
        #KEDİ
        #Hakkari
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