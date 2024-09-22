Poşetin içine konulup ölüme terk edildiler
Hakkari'de poşet içerisinde yavru kediler bulundu. Ölüme terk edilen kediler, belediye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Hakkari'de poşete konularak ölüme terk edilen yavru kediler, belediye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine Karşıyaka Mahallesi'ne gitti. Bölgeye giden ekipler, yol altındaki kayalıkların altında poşet içerisinde 3 yavru kedi buldu.
Olay yerinden alınan yavru kediler belediye kliniğine getirilerek sağlık taramasından geçirildi.
Yavru kediler ardından güvenli bir ortama bırakıldı.