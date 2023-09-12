Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet

        PUAN DURUMU

        Haberler Spor Futbol Diğer Portekiz'den Lüksemburg'a tarihi fark! - Futbol Haberleri

        Portekiz'den Lüksemburg'a tarihi fark!

        2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri'nin 6. haftasına 5 maçla devam edildi. J Grubu'ndaki karşılaşmada ise Portekiz, sahasında ağırladığı Lüksemburg'u Goncalo Inacio (2), Matias Ramos (2), Diogo Jota (2), Ricardo Horta, Bruno Fernandes ve Joao Felix'in golleriyle 9-0 mağlup etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.09.2023 - 00:16 Güncelleme: 12.09.2023 - 00:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        Portekiz'den tarihi fark!
        ABONE OL
        ABONE OL

        2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri'nin 6. haftasına 5 maçla devam edildi.

        EURO 2024 Elemeleri'nin 6. haftasının ikinci gününde D ve J gruplarında karşılaşmalar oynandı.

        A Milli Futbol Takımı'nın da yer aldığı D Grubu mücadelesinde, 7'şer puana sahip Ermenistan ile Hırvatistan karşı karşıya geldi.

        Rakibini Andrej Kramaric'in golüyle 1-0 mağlup eden Hırvatistan, 10 puanla liderlik koltuğuna oturdu.

        Gruptaki diğer maçta Galler, Aaron Ramsey ve David Brooks'un golleriyle Letonya'yı 2-0 yendi. Galler, bu galibiyetle puanını 7'ye çıkardı.

        J Grubu'ndaki karşılaşmada ise Portekiz, sahasında ağırladığı Lüksemburg'u Goncalo Inacio (2), Matias Ramos (2), Diogo Jota (2), Ricardo Horta, Bruno Fernandes ve Joao Felix'in golleriyle 9-0 mağlup etti.

        REKLAM

        Alınan sonuçlar şöyle:

        D Grubu

        Ermenistan - Hırvatistan: 0-1

        Letonya - Galler: 0-2

        J Grubu

        İzlanda - Bosna Hersek: 1-0

        Portekiz-Lüksemburg: 9-0

        Slovakya - Lihtenştayn: 3-0

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Libya'daki sel felaketinde 2 binden fazla kişi öldü
        Libya'daki sel felaketinde 2 binden fazla kişi öldü
        Bakan Tekin'den Habertürk'e açıklamalar
        Bakan Tekin'den Habertürk'e açıklamalar
        Denizde can pazarı! 13.5 saat sürüklendiler
        Denizde can pazarı! 13.5 saat sürüklendiler
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'yi aydınlık günler beklemekte
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'yi aydınlık günler beklemekte
        Çebi müjdeleri verdi!
        Çebi müjdeleri verdi!
        Feribotta ölüm sonrası Yunan bakan istifa etti
        Feribotta ölüm sonrası Yunan bakan istifa etti
        Paul Pogba'da doping tespit edildi!
        Paul Pogba'da doping tespit edildi!
        "Sahte yaş tespit raporu" davasında tutuklu kalmadı!
        "Sahte yaş tespit raporu" davasında tutuklu kalmadı!
        Kuntz: Hala burada hocayım!
        Kuntz: Hala burada hocayım!
        Polis, katili drone ile takip edip yakaladı!
        Polis, katili drone ile takip edip yakaladı!
        Naldo'nun yoğun bakımdaki oğlundan gelişme!
        Naldo'nun yoğun bakımdaki oğlundan gelişme!
        "Birinci öncelik enflasyonu tek haneye indirmek"
        "Birinci öncelik enflasyonu tek haneye indirmek"
        Otomobil ve telefonlara el konulacak
        Otomobil ve telefonlara el konulacak
        İşte İstanbul'daki barajların doluluk oranı!
        İşte İstanbul'daki barajların doluluk oranı!
        Hastanede çıkan arbedede yere yığıldı!
        Hastanede çıkan arbedede yere yığıldı!
        Otomobilde 'ithal' dönem
        Otomobilde 'ithal' dönem
        Türkiye'nin en pahalı telefonu olacak
        Türkiye'nin en pahalı telefonu olacak
        "2-3 gün içinde tahliyesi tamamlanacak! Son 400 metre!"
        "2-3 gün içinde tahliyesi tamamlanacak! Son 400 metre!"
        Karanlıkta yanlış yemek yedi, hastanelik oldu
        Karanlıkta yanlış yemek yedi, hastanelik oldu
        Varlıkları biliniyordu ama ilk kez fotoğraflandı!
        Varlıkları biliniyordu ama ilk kez fotoğraflandı!
        Habertürk Anasayfa