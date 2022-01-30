Portekiz'de seçim sonuçları açıklandı

Portekiz devlet televizyonu RTP'nin verdiği sandık başı anket sonuçlarına göre, PS'nin 230 sandalyeli mecliste, yüzde 37-42 aralığında oy alarak 102-116 arasında milletvekiline sahip olacağı belirtildi.
Sandık başı anket sonuçlarının doğru çıkması halinde PS'nin 2019'daki son seçimlere çok yakın bir oy aldığı, tek başına iktidara gelecek çoğunluğu yakalayamadığından yine dışarıdan destek bulması gerektiği görüldü.
PS, iki yıl önce de Sol Blok (BE) ve Komünist Parti ile Yeşiller ittifakı olan Birleşik Demokratik Koalisyon'un (CDU) dışarıdan desteğiyle azınlık hükümeti kurmuştu.
BE ve CDU bu seçimlerde büyük oy kaybına uğradı.
Sonuçlarda, ana muhalefetteki sağ görüşlü Sosyal Demokrat Parti (PSD) ise yüzde 30-35 aralığında (84-94 milletvekili) kalarak, yüzde 27 olan 2019 seçimlerindeki oylarını artırdı.
Diğer yandan aşırı sağcı Chega (Yeter) partisi, tahmin edildiği gibi oy oranını en fazla artıran siyasi parti oldu.
Chega'nın yüzde 1 ile 1 olan milletvekilini, bu seçimlerde yüzde 5-8 aralığına çıkartacağı ve 7-13 arasında milletvekili ile mecliste 3. büyük siyasi parti konumuna geleceği görüldü.
SALGINA KARŞIN SANDIĞA İLGİ ARTTI
Seçimlere katılım beklentilerin üzerinde gerçekleşirken 2019'daki son seçimlerde katılım yüzde 48,57'de kalırken, 24 Ocak 2021'deki cumhurbaşkanlığı seçiminde katılım yüzde 39,49'a kadar düşmüştü.
Kovid-19 salgınına ve 1 milyona yakın kişinin ev karantinasında olmasına karşın saat 16.00 itibariyle seçimlere katılımın, iki yıl öncesine göre 7 puan artışla yüzde 45,66 olduğu bildirildi.
RTP, katılımın yüzde 50 civarında beklendiğini duyurdu.
Portekiz'de sandık başı anketlere göre 230 sandalyeli meclisin dağılımı şöyle:
Sosyalist Parti (PS) 102-116, Sosyal Demokrat Parti (PSD) 84-94, Chega (Yeter) 1-13, Liberal İnisiyatif (IL) 5-9, Sol Blok (BE) 3-7, Birleşik Demokratik Koalisyon- CDU (Komünist Parti ile Yeşiller ittifakı) 3-7, Sosyal Demokratik Merkez-Halk Partisi (CDS-PP) 0-2, Kişiler-Hayvanlar-Doğa Partisi (PAN) 0-2, Özgür (L) 1-2.
2019 seçimlerine göre meclisin dağılımı şu şekildeydi:
Sosyalist Parti (PS) 108, Sosyal Demokrat Parti (PSD) 79, Sol Blok (BE) 19, Birleşik Demokratik Koalisyon- CDU (Komünist Parti ile Yeşiller ittifakı) 12, Sosyal Demokratik Merkez-Halk Partisi (CDS-PP) 5, Kişiler-Hayvanlar-Doğa Partisi (PAN) 4, Chega (Yeter) 1, Liberal İnisiyatif (IL) 1, Özgür (L) 1.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!