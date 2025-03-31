Portakal Çiçeği Karnavalı'nın teması: Dünya Çocukları

Adana'da 13'üncüsü düzenlenecek Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı 'Dünya Çocukları' temasıyla yapılacak.

Karnaval komitesinden yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamındaki karnaval, 4-13 Nisan'da gerçekleşecek.

Eğlenceli etkinliklerin yanı sıra çok sayıda kültürel ve sanatsal aktivitenin yer alacağı, gönüllü etkinlik gruplarının da performans sunacağı karnaval kapsamında 5 Nisan Cumartesi günü kostümlü kortej yürüyüşü düzenlenecek.

Karnavalda, aktiviteler, atölye çalışmaları, sahne gösterileri, tiyatrolar ve oyun alanlarının yer alacağı çocuk etkinlik alanı kurulacak.

Çocukların ekranlardan tanıdığı çizgi film karakterlerinin sahne gösterilerinin de yapılacağı karnavalda, eğitici ve bilişsel etkinlikler de yer alacak.

Karnaval kapsamında, Adana Müze Kompleksi ve Çırçır Kültür Merkezi gibi tarihi mekanlarda da özel olarak hazırlanan birçok sergi sanatseverle buluşacak.

Merkez Park ve Atatürk Parkı'nda konserlerin gerçekleştirileceği karnavalda ABD, Japonya, Letonya, Macaristan, Rusya ve Ukrayna'dan gelecek etkinlik gruplarının performansları da izlenebilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Portakal Çiçeği Karnavalı'nın fikir öncüsü ve Karnaval Komitesi Başkanı Ali Haydar Bozkurt, her yıl büyüyen ve daha fazla insanı Adana'da bir araya getiren karnavalın çok özel olacağını belirtti.

Karnavalı Türkiye ve dünyanın her yerinden gelen çocuklarla kutlanan büyük bir şenliğe dönüştüreceklerini aktaran Bozkurt, şunları kaydetti:

"Çocuklara yönelik eğlenceli, eğitici, öğretici ve gelişime katkı sunacak çok sayıda fiziksel, zihinsel, bilişsel etkinlikler gerçekleşecek. Dünyanın her yanından çocuklar Adana'dan dostluk ve barış duygularını iletecekler. Onlar hepimizin geleceği ve umutlarıdır. Bu yılki karnaval programında çok ilgi çekici projelere ve performanslara da tanık olacağız. Özellikle çocuklarımızın yapacağı etkinlikleri merakla bekliyoruz."

Bozkurt, tarih, kültür, doğa, gastronomi, sağlık, eğitim ve spor turizminde eşsiz imkanları bulunan Adana'da düzenlenecek karnavala herkesi beklediklerini kaydetti.