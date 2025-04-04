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        Haberler Dünya Porsche SE savunma sanayiine yatırım yapmayı düşünüyor iddiası | Dış Haberler

        Porsche SE savunma sanayiine yatırım yapmayı düşünüyor iddiası

        Porsche Otomobil Holding SE'nin savunma sanayiine yönelik yatırım yapacağına ilişkin iddialar ortaya çıkarken, Porsche SE Sözcüsü, silah üretimine dönme planları olmadığını ancak yatırım açısından savunma ve güvenlik alanını göz ardı etmediklerini ifade etti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.04.2025 - 21:47 Güncelleme: 04.04.2025 - 22:42
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        Porsche SE savunma sanayiine yatırım yapmayı düşünüyor iddiası
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        Almanya'nın ve dünyanın önemli otomobil üreticilerinden olan Porsche Otomobil Holding SE'nin, savunma sanayii alanında yatırımlar yapacağı; hatta bizzat silah üretimi gerçekleştireceğine ilişkin basında çıkan iddialara şirketten yanıt geldi.

        Rus haber ajansı TASS'a konuşan Porsche SE Sözcüsü, şirketin hâlihazırda silah üretimi planı olmadığını belirtirken, savunma ve güvenlik alanlarını göz ardı etmediklerini ancak özel bir ilgileri de olmadığını ifade etti.

        Sözcü "Sürekli olarak, çeşitlendirme stratejimizin ve çekirdek yatırımımızın bir parçası olarak farklı yatırım fırsatları arıyoruz. Savunma, güvenlik ve altyapı alanlarını göz ardı etmiyoruz ancak özel bir ilgimiz de bulunmuyor." şeklinde konuştu.

        Bloomberg'in haberine göre, Porsche SE, mobilite ve endüstri teknolojileriyle ilgili alanlara yatırım yapmayı düşünürken, şirketin üst düzey yetkilisi Johannes Lattwein'a dayandırılan bilgide, şirketin altyapı ve savunma alanını da göz önünde bulundurduğu belirtildi.

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        Financial Times'ın haberine göre, şubat ayında Porsche AG'deki üst düzey görevinden ayrılan ancak Porsche SE'de görevine devam eden Lutz Meschke, savunma alanında bir odaklanma olduğunu belirtirken, bu alanda spesifik bir hedefi işaret etmedi.

        Meschke ayrıca, silah üretiminin demokratik değerlerin korunmasındaki önemini vurguladı.

        Porsche, II. Dünya Savaşı sırasında savunma sanayii alanında üretimde bulunmuştu.

        RHEİNMETALL'LE İLGİLİ İDDİALAR GÜNDEME GELMİŞTİ

        Rusya-Ukrayna Savaşı'nın yarattığı atmosfer, Avrupa'yı güvenlik politikalarını gözden geçirmeye zorluyor.

        Ukrayna Savaşı'nın etkilerinin yanı sıra, ABD Başkanı Donald Trump da Avrupalı devletler savunmaya yatırım yapmadığı takdirde onları korumayacaklarını ifade etmişti.

        Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa'nın savunması için yeni adımlar atacaklarını duyururken, Almanya'dan da önemli açıklamalar geliyor.

        Almanya'da şansölye olması beklenen Friedrich Merz, savunma bütçesi için Yeşiller'le anlaşmaya vardı.

        RHEİNMETALL'DEN AÇIKLAMA

        Yaşanan gelişmeler ışığında, Almanya'nın önde gelen savunma sanayii şirketi Rheinmetall de savunma üretimini artırmaları gerektiği takdirde Volkswagen'ın boş kalacak fabrikalarını kullanabileceklerini ifade etti.

        Financial Times'a konuşan Rheinmetall CEO'su Armin Papperger, tanklara artacak talep doğrultusunda boş Volkswagen fabrikalarını kullanabileceklerini ifade etti.

        Volskwagen'in özellikle Osnabrück'te bulunan ve 2 sene içinde boş kalması muhtemel görünen fabrikası, tank üretimi için ön plana çıktı.

        Rheinmetall'in son dönemde borsadaki değeri de arttı. Avrupa'da güvenlik politikalarındaki yeni söylemler sonrasında, Alman savunma sanayii şirketinin hisseleri yüzde 101 değer kazandı.

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