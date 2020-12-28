Osanna, lokantanın hemen yanındaki küçük bir meydanda başka bir fast food dükkanının olduğunu kaydetti. Ossana, alanda en az iki kişinin kalıntılarını da bulduklarını söyleyerek, "Tezgah aceleyle kapatılmış ve sahipleri tarafından terk edilmiş görünüyor. Fakat bir kişinin, belki de oradaki en yaşlı erkeğin, geride kalıp patlamanın ilk aşamasında ölmüş olması muhtemel" diye konuştu.