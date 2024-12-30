Pompalı tüfekli kayınpeder dehşeti!
Olay, Antalya'da meydana geldi. Antalya'da yaşayan eczacı eşiyle boşanma aşamasındaydı. Kayınpederi intikam almak için işyerini basıp pompalı tüfekle ateş açtı. Talihsiz damat o dehşet anlarını anlatırken hala şoktaydı.
Giriş: 30.12.2024 - 19:38 Güncelleme: 30.12.2024 - 19:38
Olay, Antalya'da meydana geldi.
Antalya'da yaşayan eczacı eşiyle boşanma aşamasındaydı.
Kayınpederi intikam almak için işyerini basıp pompalı tüfekle ateş açtı.
Talihsiz damat o dehşet anlarını anlatırken hala şoktaydı.
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