POMEM sınav yerleri açıklandı! 31. Dönem POMEM sınav giriş yerleri/belgesi sorgulama nasıl yapılır?
Polis Akademisi Başkanlığı tarafından 31. Dönem POMEM fiziki yeterlilik ve ön sağlık kontrolü sınav yerleri açıklandı. 31. dönem POMEM lisans mezunu (6.000) erkek, (1.500) kadın aday olmak üzere toplam (7.500) aday asıl olarak alınacak. Peki POMEM sınav yerleri sorgulama nasıl ve nereden olur?
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EGM PA duyurularını polis alımı bekleyenler tarafından takip ediliyor. 31. Dönem POMEM sınavına girecek olan adaylar sınav yerleri sorgulaması yapıyor. Polis Akademisi tarafından yapılan açıklamada; "31. Dönem POMEM Giriş Sınavına Katılacak Adayların Müracaat Kabul, Ön Sağlık Kontrolü ve Fiziki Yeterlilik Sınavı Merkezleri ile Sınav Tarihleri Açıklanmıştır." denildi. İşte POMEM sınav yerleri sorgulama ekranı
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POMEM SINAV YERLERİ SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Adaylar, POMEM sınav giriş belgelerini e-Devlet sistemi içerisinde yer alan "Polis Akademisi Sınav Giriş Bilgisi Sorgulama" ekranı üzerinden görüntüleyebilecek.
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POLİS AKADEMİSİ TARAFINDAN YAPILAN DUYURU
Yapılan duyuruda; "31. Dönem POMEM Giriş Sınavı kapsamında, Aday Değerlendirme ve Seçme Sınavı Müracaat Kabul, Ön Sağlık Kontrolü ve Fiziki Yeterlilik Sınavı aşamasına katılacak olan adaylar Sınav Merkezlerini, T.C. Kimlik Numaraları ve e-Devlet şifreleri ile www.pa.edu.tr internet adresinden sorgulayarak öğreneceklerdir. İlan edilen sınav tarihi ve Sınav Merkezinde adayların Müracaat Kabul, Ön Sağlık Kontrolü ve Fiziki Yeterlilik Sınavı işlemleri yapılacaktır. Fiziki Yeterlilik Sınavı aşamasını başarı ile geçen adaylar Polis Akademisi Başkanlığınca ilan edilecek ileriki bir tarihte Mülakat Sınavı aşamasına katılacaklardır. Ayrıca, adaylara posta yolu veya değişik iletişim araçları ile sınav giriş belgesi gönderilmeyecektir. İnternetten yapılan sınav giriş duyurusu tebliğ niteliğindedir. Adayların, Sınav Merkezlerine girişte yanlarında cep telefonu, ses ve görüntü kayıt cihazı veya bunlara benzer değişik elektronik eşya ile kesici, delici alet ve yanıcı, parlayıcı madde bulundurmamaları gerekmektedir." denildi.
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