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        Polisten kaçarken tren çarptı

        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde polisin "dur" ikazına uymayan 2 şüphelinin bindiği motosiklete yük treni çarptı. Yaralı olarak yakalanan zanlılar hastanedeki tedavilerinin ardından gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.07.2024 - 09:28 Güncelleme: 08.07.2024 - 09:40
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        Adana'nın Yüreğir ilçesine bağlı Şehit Erkut Akbay Mahallesi Dadaloğlu Bulvarı'nda uygulama yapan polis ekipleri, üzerinde iki kişi bulunan plakasız motosikleti durdurmak istedi.

        Ekiplerin "dur" ikazına rağmen zanlıların motosikletle kaçması üzerine kovalamaca başladı.

        Ekiplerin siren çalarak durdurmak istediği motosikletin aynı mahalledeki hemzemin geçitte devrilmesi sonucu iki şüpheli yaralandı. Bu sırada hemzemin geçitten geçen yük treni motosiklete çarptı.

        Polislerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, hafif yaralanan iki şüpheliyi ayakta tedavi etti.

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        Müdahalelerin ardından iki zanlı polis ekiplerince gözaltına alındı.

        Şüphelilerin kaçması ve kaza, bir vatandaşın kamerasınca kaydedildi.

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        #adana
        #tren kazası
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