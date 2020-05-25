Koronavirüs tedbirleri kapsamında Van'ın İpekyolu ilçesi Seyit Fehim Arvasi Mahallesi’nde polis devriye görevi yapıyordu. 4 yaşındaki Kemal Işık, polisleri fark edince korkarak balkonun altına saklandı.

Meral Yıldız'ın haberine göre minik çocuk, polisin balkonun yanına gelmesiyle ağlamaya başladı. Ekipler, bayramda Kemal ve ailesini ziyaret etti. Çocuğa çeşitli hediyeler de götürdü.

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