Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Polis memuru atış eğitim alanındaki kazada şehit oldu | Son dakika haberleri

        Polis memuru atış eğitim alanındaki kazada şehit oldu

        Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Tunceli'de atış eğitim alanında meydana gelen kazada polis memuru Yiğit Can Yiğit'in şehit olduğunu duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2024 - 15:41 Güncelleme: 13.11.2024 - 16:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        Polis memuru kazada şehit oldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Emniyet Genel Müdürlüğü, Tunceli Özel Harekat Şube Müdürlüğü kadrosuna kayıtlı Yiğit Can Yiğit'in atış eğitim alanında gerçekleşen kazada yaralanarak hastaneye kaldırıldığı ve buradaki tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak şehit olduğunu açıkladı.

        Şehit polis memuru Yiğit'in, Adana'nın Ceyhan ilçesi Isırganlı Mahallesi'ndeki baba evine giden Kaymakam Ramazan Kurtyemez ve diğer ilgililer, anne Meryem ve baba Mehmet Yiğit'e evlatlarının şehadet haberini verdi.

        Ailenin evine ve mahallenin girişine Türk bayrakları asıldı.

        Üç çocuklu ailenin iki erkek evladından Yiğit'in evli olduğu öğrenildi. 

        Şehidin cenazesinin yarın Isırganlı Mahalle Mezarlığı'nda defnedileceği belirtildi.

        BAKAN YERLİKAYA'DAN TAZİYE MESAJI

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, şehide Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı diledi.

        Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından şehidin fotoğrafının da yer aldığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

        "Milletimizin başı sağ olsun! Tunceli Özel Harekât Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli Polis Memuru Yiğit Can YİĞİT, atış eğitimi alanında meydana gelen elim bir kaza sonucu yaralanmış, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.

        Şehidimize Allah'tan rahmet; kederli ailesine, kahraman Emniyet Teşkilatımıza ve Milletimize başsağlığı diliyorum. Makamı âli olsun."

        EMNİYET GENEL MÜDÜRÜ'NDEN DE TAZİYE MESAJI

        Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş da yayımladığı taziye mesajında Yiğit'e Allah'tan rahmet, ailesine ve millete başsağlığı diledi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #polis
        #şehit
        #Tunceli
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İzmir'den sonra bir üzücü haber de Antalya'dan: 3 kardeş evde ölü bulundu
        İzmir'den sonra bir üzücü haber de Antalya'dan: 3 kardeş evde ölü bulundu
        "Etki ajanlığı" teklifi geri çekildi
        "Etki ajanlığı" teklifi geri çekildi
        3 polis açığa alındı! Gözaltında kaçtı! Polis ateşiyle öldü!
        3 polis açığa alındı! Gözaltında kaçtı! Polis ateşiyle öldü!
        "Konut satışında Avrupa 1.'liğini garantiledik"
        "Konut satışında Avrupa 1.'liğini garantiledik"
        Yabancılar en çok hangi şehirlerden konut alıyor?
        Yabancılar en çok hangi şehirlerden konut alıyor?
        Birleşik Krallık'ın köklü gazetesi X'i bıraktı
        Birleşik Krallık'ın köklü gazetesi X'i bıraktı
        Boks dünyası, Mike Tyson-Jake Paul maçını bekliyor!
        Boks dünyası, Mike Tyson-Jake Paul maçını bekliyor!
        First lady Elonia
        First lady Elonia
        Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı uyuşturucu baronu İstanbul'da yakalandı
        Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı uyuşturucu baronu İstanbul'da yakalandı
        Okan Buruk'tan İtalya çıkarması!
        Okan Buruk'tan İtalya çıkarması!
        Gerçek dünyanın dışına çıkma hastalığı nedir?
        Gerçek dünyanın dışına çıkma hastalığı nedir?
        Yasa dışı bahis reklamları geçidi! Onlarca ünlü var
        Yasa dışı bahis reklamları geçidi! Onlarca ünlü var
        Bir döneme damgasını vurdu! Caprice Gold satılıyor
        Bir döneme damgasını vurdu! Caprice Gold satılıyor
        Kumar tutkusuyla yüzleşiyor
        Kumar tutkusuyla yüzleşiyor
        "Kulüplerden yabancı hakem isteği var"
        "Kulüplerden yabancı hakem isteği var"
        İmaj adamı İbrahim Yılmaz
        İmaj adamı İbrahim Yılmaz
        Asgari ücret için muhalefet ne öneriyor?
        Asgari ücret için muhalefet ne öneriyor?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cumhur İttifakı olarak tam mutabakat içindeyiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cumhur İttifakı olarak tam mutabakat içindeyiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Esed'den umutluyum
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Esed'den umutluyum
        İki yüzlü UEFA!
        İki yüzlü UEFA!
        Habertürk Anasayfa