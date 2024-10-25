Polis memuru, aracında uyuşturucu ile yakalandı
Çankırı'da bir polis memurunun otomobilinde yapılan aramada 1940 uyuşturucu hap ile 10 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan polis memuru emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Çankırı Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince bir süredir takip edilen Çankırı Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Ö.E'ye yönelik operasyon düzenlendi.
Çankırı-Kastamonu kara yolu üzerinde yakalanan polis memurunun aracında yapılan aramada 1940 uyuşturucu hap ile 10 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.
Gözaltına alınan polis memuru emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.