Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem 3. Sayfa Polis kaza ihbarına gitti! Cinayetle karşılaştı! - Son dakika haberleri

Polis kaza ihbarına gitti! Cinayetle karşılaştı!

İstanbul’da trafik kazası ihbarına giden polis, cinayetle karşılaştı. Bir araca arkadan çarparak duran araç sürücüsü Temel Akbulut’un silahla vurulduğu ve hastaneye gitmeye çalışırken, kaza yaptığı ortaya çıktı. Güvenlik kamera görüntülerinden yola çıkan polis katil zanlısını yakaladı

Giriş: 08.04.2023 - 12:36 | Güncelleme: ABONE OL
Polis kaza ihbarına gitti! Cinayetle karşılaştı! - Son dakika haberleri
Polis kaza ihbarına gitti! Cinayetle karşılaştı!
Sesli Dinle
0:00 / 0:00

İstanbul'da olay önceki gün, Güngören'de, Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi'nde meydana geldi. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, polise bir trafik kazası ihbarı ulaştı.

KAZA YAPAN SÜRÜCÜ YARALANDI

Trafik kazası yapan sürücünün yaralandığı bilgisi üzerine olay yerine giden polis, sürücüyü şuurunu kaybetmiş bir durumda buldu.

HASTANEYE KALDIRILDI KURTARILAMADI

Bir araca arkadan çarparak yaralandığı düşünülen Temel Akbulut adlı sürücü kaldırıldığı hastanede kısa sürede hayatını kaybetti.

KAFASINA ALDIĞI KURŞUNLA CAN VERMİŞ

Yapılan incelemede Akbulut’un, trafik kazası sonucu değil; kafasına aldığı bir kurşun ile öldüğü ortaya çıktı. Konu cinayet çıkınca olaya Cinayet Büro Amirliği ekipleri de dahil oldu.

KATİLE KAMERA GÖRÜNTÜSÜNDEN ULAŞILDI

Olayla ilgili yapılan çalışmada, sürücü Akbulut’un silahla vurulduktan sonra hastaneye gitmeye çalışırken kaza yaptığı belirlendi. Bunun üzerine geriye dönük yapılan güvenlik kamera kontrollerinde, ilk olay yeri tespit edildi. Elde edilen görüntülerde katil zanlısının görüntüleri de bulundu. Zanlı, olaydan sonra kaçarken görüntüleri elde edildi.

SİLAHLA BİRLİKTE YAKALANDI

Elde edilen görüntülerden şüphelinin, Muhammed E.Ç. olduğu saptandı. Fatih'te olduğu belirlenen şüpheli düzenlenen operasyonla, cinayette kullandığı düşünülen silahla yakalandı.

SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Yakalanan zanlı kısa sürede cinayeti itiraf etti. Zanlı, öldürdüğü Akbulut ile arasının geçmişe dayalı bir alış-veriş yüzünden husumet olduğunu belirterek olay günü bu geçmiş husumetten dolayı cinayeti işlediğini anlattı. Olayla ilgili çok yönlü soruşturmaya devam ediliyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Uşak merkezli suç örgütü operasyonu: 2 tutuklama
Uşak merkezli suç örgütü operasyonu: 2 tutuklama
Turuncu kategorideki terörist etkisiz hale getirilmişti: Silah ve mühimmat ele geçirildi
Turuncu kategorideki terörist etkisiz hale getirilmişti: Silah ve mühimmat ele geçirildi
Balıkesir merkezli siber dolandırıcılık operasyonu: 8 tutuklama
Balıkesir merkezli siber dolandırıcılık operasyonu: 8 tutuklama
Kız çocuğunun su kuyusunda ölü bulunduğu evde yangın çıktı
Kız çocuğunun su kuyusunda ölü bulunduğu evde yangın çıktı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.