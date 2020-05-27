Olay saat 23.00 sıralarında Kuruçeşme Mahallesi 20512 sokakta bulunan bir apartta meydana geldi. Polis ekipleri, uyuşturucu ticareti yapmak suçundan hakkında yakalama kararı bulunan Serkan Cengiz'in, kardeşi ile birlikte kiraladıkları apartta kaldığını saptadı.
Hemen harekete geçen polis, düzenlediği operasyonla apartın çevresini kuşatarak içeridekilere teslim ol çağrısında bulundu. Odada bulunan Volkan C., polise direnerek pompalı tüfekle bir el ateş açtı. Kısa süre sonra iki kardeşin kiraladığı apart daireden bir el daha ateş açıldı. Bunun üzerine operasyon yapan polis odaya girdiğinde Serkan Cengiz'in kardeşi Volkan C.'nin pompalı tüfekle yüzüne ateş açarak intihara kalkıştığı anlaşıldı.
ARANAN ŞÜPHELİ APARTA DÖNDÜĞÜNDE YAKALANDI
Polis ekipleri ağır yaralı olduğu anlaşılan Volkan C. için olay yerine sağlık ekibi çağırdı. Bu sırada kayıt yaptırdıktan sonra ayrıldığı anlaşılan Serkan Cengiz ise aparta geldiğinde polislerle karşılaştı. Kaçmaya çalışan şüpheli polis tarafından yakalandı. Volkan C., ambulansla Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, Serkan Cengiz ise gözaltına alındı.
DHA'nın haberine göre; uyuşturucu ticareti yapmak suçundan hakkında yakalama kararı bulunan Serkan Cengiz'in otomobilde bir miktar uyuşturucu bulunurken, apart yapılan aramada ise pompalı tüfek ile 400 gram metamfematin ile bir hassas terazi ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
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