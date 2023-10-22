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        Haberler Gündem Güncel Dilan Polat olayından son dakika haberi: Polat çiftinin tüm mal varlıklarına el konuldu... - Günün Haberleri

        Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığından Dilan Polat ve eşinin de bulunduğu şüpheliler hakkında soruşturma

        Dilan Polat ve eşi Engin Polat ile ilgili yeni bir açıklama geldi. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmada, Polat çifti ve diğer şüphelilerin mal varlıklarına el konulduğu ve yurt dışına çıkışlarının yasaklandığı bildirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2023 - 17:32 Güncelleme: 22.10.2023 - 17:32
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        Polat çiftinin tüm mal varlığına el konuldu
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        İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu şüphelilerin mal varlıklarına el konulduğu ve yurt dışına çıkışlarının yasaklandığı bildirildi.

        AA'da yer habere göre İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Engin Polat ve Dilan Polat ile diğer şüpheliler hakkında ihbarda bulunulması üzerine soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

        Fotoğraf: DHA

        Açıklamada, şüpheliler hakkında "Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet" suçlarından işlem yapıldığı aktarıldı.

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        Yürütülen soruşturma kapsamında şüpheliler hakkında yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulandığı belirtilen açıklamada, şüphelilerin tüm mal varlıklarına el konularak dosya hakkında kısıtlılık kararı verildiği bildirildi.

        Fotoğraf: İHA

        Açıklamada ayrıca maddi gerçeğin her yönüyle açığa çıkarılması amacıyla gereken işlemlerin titizlikle sürdürüldüğü kaydedildi.

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        #son dakika
        #Dilan Polat
        #engin polat
        Haberi Hazırlayan: Kenan Butakın
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