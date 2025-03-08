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        Haberler Gündem Yargı Polat çifti için verilen beraat kararına itiraz | Son dakika haberleri

        Polat çifti için verilen beraat kararına itiraz

        Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca, Dilan Polat ve Engin Polat için verilen beraat kararına itiraz edildi. İtirazda silahla tehdit suçunun şikayete bağlı olmadığı, bu nedenle sanıkların cezalandırılmaları gerekirken beraatlerine karar verilmesinin usul ve yasaya aykırı olduğu belirtildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.03.2025 - 14:58 Güncelleme: 08.03.2025 - 14:58
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        Polat çifti için verilen beraat kararına itiraz
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        Sosyal medya fenomeni Banu Parlak'ın güzellik merkezinin kurşunlanmasına ilişkin, Dilan ve Engin Polat çiftinin de aralarında bulunduğu sanıkların beraatine savcılık itiraz etti.

        Bahçeşehir 1. Kısım Doğa Parkı'nda Banu Parlak’a ait güzellik merkezi 1 Ekim 2023'de 02.00 ve 04.30 saatleri arasında motosikletli şüphelilerce kurşunlanmıştı. Dilan, Engin ve Sezgin Polat'ın ayrı ayrı 2 yıl 4 aydan 8 yıla kadar hapisle, diğer 8 sanığın da çeşitli suçlardan değişen oranlarda hapisle cezalandırılması istenmişti. Dava sürecinde, Banu Parlak'ın şikayetinden vazgeçmesiyle Polat çiftinin tahliyesine karar verildi. Olaya ilişkin 11 sanığın yargılandığı davada Dilan, Engin ve Sezgin Polat "birden fazla kişiyle birlikte silahla tehdit suçunu azmettirme" suçundan beraat etti.

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        Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'ne gönderilmek üzere Küçükçekmece 3. Asliye Ceza Mahkemesine itiraz dilekçesi sunuldu. Dilekçece, Dilan, Engin ve Sezgin Polat hakkında "birden fazla kişi ile birlikte silahla tehdit suçunu azmettirme" yönünden mahkumiyet kararı verilmesi gerekirken, beraat kararı verildiği hatırlatıldı.

        AYNI GÜN 2 AYRI SALDIRI

        İtiraz dilekçesinde beraat kararının usul ve yasaya aykırı olduğu yer aldı. Dilekçede, olay öncesi müşteki Banu Parlak ile sanık Dilan Polat arasında husumet bulunduğu ve müştekinin tehdit edildiğine dair mesajları dava dosyasına sunduğu yer aldı. Bu husumet nedeniyle sanıklar Dilan, Engin ve Sezgin Polat'ın, müştekinin iş yerine tehdit amaçlı silahlı saldırı düzenlenmesi için, kamuoyunda "Daltonlar çetesi" olarak bilinen organize suç örgütünün firari elebaşılarından Beratcan Gökdemir ve kardeşi Batın Can Gökdemir'le irtibat kurdukları, elebaşı Beratcan Gökdemir'in, "Daltonlar" grubuna ait hücre evinde eyleme hazır şekilde talimat bekleyen sanıklar Batuhan İnci, Yunus Emre Yıldız, Nizamettin Bilgili, Onur Abiç ve İsmail Emre Arifoğlu'na eylem talimatı verdiği yer aldı. Eylemde kullanılacak motosiklet ve silahı teslim alacakları adres ile "Banu Parlak Güzellik Merkezi" isimli iş yerinin konumunu da bildirdiği belirtildi. Saldırıyı gerçekleştiren sanıklar müştekiyi tanımadıkları ve aralarında bir husumet bulunmadığı, sanık Dilan Polat'ın müştekiyi tehdit etmesinin ardından, müştekiye ait iş yerine organize suç örgütünden talimat alan diğer sanıkların fikir ve eylem birliği içerisinde aynı gün 2 ayrı silahlı saldırı düzenlendiği yer aldı.

        AZMETTİREN SIFATIYLA SIFATIYLA DİLEKÇEDE

        Dilekçede, müşteki ifadesi, tanık beyanı, sanık Dilan Polat'ın mağdur Banu Parlak'a hitaben tehdit içerikli paylaşımları, bir kısım sanıkların ikrar ifadeleri, tutanaklar ve dosya kapsamına göre sanıklar Engin, Dilan ve Sezgin Polat'ın fikir ve eylem birliği içerisinde kamuoyunda 'Daltonlar Çetesi' olarak bilinen organize suç örgütünü azmettirmek suretiyle üzerlerine atılı 'birden fazla kişi ile birlikte silahla tehdit' suçunu azmettiren sıfatıyla işledikleri" yer aldı. Banu Parlak'ın sanıklar hakkındaki şikayetinden vazgeçtiği de dilekçede yer aldı. Silahla tehdit suçunun şikayete bağlı olmadığı, bu nedenle sanıkların cezalandırılmaları gerekirken beraatlerine karar verilmesinin usul ve yasaya aykırı olduğu belirtildi.

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