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        Haberler Gündem Güncel Plastik fabrikası alevlere teslim! - Son dakika haberi | Son dakika haberleri

        Plastik fabrikası alevlere teslim!

        İzmir'de bir plastik fabrikasında yangın çıktı. Fabrikayı alevler sararken dumanlar da gökyüzünü kapladı. Yangın ekiplerin müdahalesi sonrası kısa süre sonra kontrol altına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2024 - 09:35 Güncelleme: 25.11.2024 - 11:08
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        Plastik fabrikası alevlere teslim!
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        İzmir'in Selçuk ilçesinde plastik kasa üretilen fabrikada çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

        AA'da yer alan habere göre İsabeyli Mahallesi'nde 22 dönüm arazi içinde 9 bin metrekare kapalı alana sahip fabrikada, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürülürken, soğutma çalışmaları devam ediyor.

        Bölgede incelemelerde bulunan Selçuk Kaymakamı Oğuz Alp Çağlar, yaptığı açıklamada, sabah saatlerinde çıkan yangının ekiplerin müdahalesiyle başka bir yere sıçramadan söndürüldüğünü söyledi.

        Çağlar, yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için de çalışma yürütüldüğünü ifade etti.

        Bu arada, Selçuk Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, "TOKİ konutlarına yakın bölgede bulunan bir plastik kasa üretim fabrikasında, saat 08.00'de başlayan yangına itfaiye ekipleri müdahaleye devam ediyor. Emniyet ekiplerinin güvenlik tedbiri aldığı bu alanda herhangi bir yaralı yok." bilgisine yer verildi.

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