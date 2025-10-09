Habertürk
        Haberler Dünya PKK/YPG Halep'te iki mahalleye havan topu yerleştirdi | Dış Haberler

        PKK/YPG Halep'te iki mahalleye havan topu yerleştirdi

        Suriye'de SDG ismini kullanan PKK/YPG terör örgütünün Halep'in Şeyh Maksud ve Eşrefiyye mahallelerine havan topları yerleştirdiği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2025 - 01:12 Güncelleme: 09.10.2025 - 01:24
        PKK/YPG Halep'te havan topu yerleştirdi
        Suriye'de SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG'nin, ülkenin kuzeyindeki Halep kentinde Şeyh Maksud ve Eşrefiyye mahallelerine havan topları yerleştirdiği bildirildi.

        Suriye'nin resmi televizyon kanalı El-İhbariyye'nin haberine göre, terör örgütü, işgal altında tuttuğu her iki mahallede havan topları ve ağır silahlarla mevzilenmeye başladı.

        SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG ile Şam hükümeti güçleri arasında, 6 Ekim'de, Şeyh Maksud ve Eşrefiyye'de şiddetli çatışmalar yaşanmış, aralarında iki sivilin de bulunduğu üç kişi hayatını kaybetmişti.

        Söz konusu çatışmaların ardından Suriye Savunma Bakanlığı, SDG adını kullanan PKK/YPG ile ülkenin kuzeyi ve kuzeydoğusunda kapsamlı bir ateşkes konusunda mutabakata varıldığını açıklamıştı.

