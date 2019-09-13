Sivil katleden PKK terörü

Terör örgütü PKK, 35 yıldır gerçekleştirdiği kanlı saldırılarda güvenlik güçlerini şehit ederken aralarında bebek, çocuk ve kadınların da bulunduğu binlerce kişiyi katletti. Bu hain saldırıların sonuncusu Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde gerçekleşti. Bu saldırı daha önceki sivil katliamları da akıllara getirdi. Habertürk yazarları Nagehan Alçı ve Sevilay Yılman da terör örgütünün bu saldırılarına bugünkü köşelerinden tepki gösterdi.

Başbağlar Şehitliği

PKK'NIN SİVİL KATLİAMLARI

Kılıçkaya Köyü Milan Mezrası Katliamı (19-20 Ağustos 1987): Birisi 3 günlük diğeri 6 günlük 14 çocuk ve 11 yetişkin katledildi.

Taşköyü Behmenin Mezrası Katliamı (9 Mayıs 1988): 8’i çocuk, 2’si kadın 11 kişi katledildi.

Başbağlar Katliamı (5 Temmuz 1993): 28’i kurşuna dizilerek ve 5’i diri diri ateşe verilerek toplam 33 kişi katledildi.

Yolalan Katliamı (25 Ekim 1993): 1 çocuk ve 4 öğretmen katledildi.

Savur Katliamı (21 Ocak 1994): 11’i çocuk 21 kişi katledildi.

Hamzalı Katliamı (01 Ocak 1995): Çoğu çocuk ve kadın 20 kişi katledildi.

Diyarbakır- Yenişehir Bombalı Saldırısı (3 Ocak 2008): 6’sı öğrenci 7 kişi katledildi.

Ankara Merasim Sokak Saldırısı (17 Şubat 2016): 29 kişi katledildi, 87 kişi yaralandı.

Ankara Güvenpark Saldırısı (13 Mart 2016): 36 kişi katledildi, 349 kişi yaralandı.

İzmir Bayraklı Adliyesi Bombalı Araç Saldırısı (05 Ocak 2017): Polis memuru Fethi Sekin ile 1 sivil katledildi, 12 sivil yaralandı.

Batman-Kozluk Saldırısı (09 Haziran 2017): Öğretmen Aybüke Yalçı katledildi.

Tunceli-Pülümür karayolunda PKK’lı teröristlerce aracı yakıldıktan sonra kaçırılan (16 Haziran 2017) öğretmen Necmettin Yılmaz katledildi. (Polis Akademisi raporundan)

Güvenpark saldırısında hayatını kaybedenler anılırken.

Nagahen Alçı:

ANNELERİN YANINDA OLMALIYIZ



Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde dün gece PKK’nın yaptığı saldırı bu terör örgütünün gözü dönmüşlüğünü ve barbarlığını bir kez daha gözler önüne seriyor. Tarım işçilerine saldırdı terör örgütü. 7 şehidimiz ve birçok yaralımız var. Böyle bir vahşeti lanetliyorum! Bugün Diyarbakır’da PKK’ya çocuklarını vermesi için haykıran annelerin yanında hep birlikte saf tutmalıyız...

Şehit edilen Aybüke Yalçın, 8 aylık öğretmendi.

Sevilay Yılman:

TERÖRÜN AŞAĞILIK YÜZÜ

Tam yazımı bitirmiş ve yazı işlerine göndermek üzereydim ki Diyarbakır Kulp’taki hain saldırı haberi düştü önüme...

Alçak PKK terör örgütünün yola döşediği bombalar bu kez zavallı gariban köylüleri hedef aldı!

Masum 7 insan hayatını kaybetti...

Bu alçak saldırı PKK’nın aşağılık terörist yüzünü bir kez daha ortaya serdi.

Diyarbakır Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre kışa hazırlık maksadıyla çıkmışlar kırsala.

Odun toplamak için ordalarmış...

İçim cız etti gerçekten...

Çok üzüldüm.

Saldırıda şehit olan vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum.