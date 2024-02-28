Pizza hamuru nasıl yapılır? Mayasız, kolay ve evde yapabileceğiniz pizza hamuru tarifi

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Pizza, ister aile yemeği ister arkadaşlarınızla sohbet eşlikçisi olsun, her zaman sevilen bir lezzet. Bu yazıda, evde pizza yapmak isteyenler için mayasız pizza hamuru tarifini paylaşıyoruz. Bu tarifle, sadece birkaç malzemeyle ve kısa sürede mükemmel bir pizza hamuru hazırlayabilirsiniz.

Pizza Hamuru Nasıl Yapılır?

Malzemeler:

3 su bardağı un

1 su bardağı ılık su

1 paket instant maya (7 gram)

2 yemek kaşığı zeytinyağı veya sıvı yağ

1 tatlı kaşığı toz şeker

1 tatlı kaşığı tuz

Yapılışı:

Ilık suyun içerisine toz şeker ekleyin ve karıştırarak şekerin erimesini sağlayın. Ardından mayayı ekleyin ve karıştırın. Maya, suyun içerisinde eriyene kadar yaklaşık 5-10 dakika bekletin. Maya, kabarana kadar köpüklenecek ve aktif hale gelecektir.

Geniş bir karıştırma kabına unu ve tuzu ekleyin. Orta kısmını çukur hale getirin.

Ortadaki çukura zeytinyağı veya sıvı yağ ile mayalı su karışımını ekleyin.

Yavaşça karıştırarak malzemeleri bir araya getirin. Ardından hamuru yoğurmak için tezgaha alın ve yaklaşık 5-10 dakika yoğurun. Hamur, pürüzsüz ve esnek bir kıvama gelene kadar yoğurulmalıdır.

Hamuru, hafifçe yağlanmış bir kap içerisine koyun ve üzerini nemli bir bezle örtün. Hamurun iki katı büyüklüğüne ulaşması için yaklaşık 1-1.5 saat mayalanmaya bırakın. Mayalama işlemi, hamurun kabarmasını ve kabarcıklar oluşturmasını sağlar.

Mayalanan hamuru unlanmış bir zeminde elinizle veya merdane yardımıyla istediğiniz kalınlıkta açın. Daha sonra pizza tepsisine veya fırın teli üzerine yerleştirin.

Mayalı Pizza Hamurunun Püf Noktaları

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Evde pizza hamuru tarifi uygulamak isteyenler mayalı ve mayasız tarifleri uygulayabilir. Pizza hamuru tarifi mayalı yapıldığında dikkat edilmesi gereken püf noktalar şunlardır:

Maya, hamurun kabarmasını sağlayan temel bileşendir. Mayayı ılık sıvı içinde aktive etmek ve köpürmeye başlamasını sağlamak için yeterli zaman ayırın. Bu, hamurun kabarmasını ve iyi bir dokuya sahip olmasını sağlar.

Un miktarını doğru ölçmek önemlidir. Hamurun kıvamını belirlemek için unu yavaşça ekleyin ve yoğurma işlemi sırasında gerektiğinde daha fazla un ekleyebilirsiniz. Ancak fazla un eklememeye özen gösterin, aksi halde hamur sert olabilir.

Hamuru yoğururken sabırlı olun. Hamurun pürüzsüz ve esnek bir kıvama gelmesi için yeterli zaman ayırın. Hamuru yoğurduktan sonra parmak testi yaparak elastikiyetini kontrol edebilirsiniz. Elastik bir hamur, pizza hamurunun iyi bir şekilde pişmesini sağlar.

Hamuru mayalanmaya bırakırken sıcak ve nemli bir ortam tercih edin. Hamurun iki katına çıkması için gerekli olan süreyi bekleyin. Ancak hamuru çok uzun süre bekletmekten kaçının, aksi halde hamurunuzun tadı ekşi olabilir.

Mayalı hamuru şekillendirirken, hamurunuzu çok fazla bastırmamaya özen gösterin. Hamuru elinizle veya merdane yardımıyla yavaşça açın ve pizza tepsisine veya fırın teline yerleştirin.

Mayasız Pizza Hamuru Tarifi

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Kolay pizza hamuru yapmak isteyenler pizza hamurunda maya kullanmayı tercih etmeyebilir. İşte mayasız pizza hamuru tarifi:

Malzemeler:

3 su bardağı un

1 su bardağı süt veya su (oda sıcaklığında)

3 yemek kaşığı yoğurt

3 yemek kaşığı sıvı yağ

1 tatlı kaşığı kabartma tozu

1 çay kaşığı tuz

Yapılışı:

Unu geniş bir karıştırma kabına alın. Üzerine kabartma tozu ve tuzu ekleyin, karıştırın.

Süt veya suyu, yoğurdu ve sıvı yağı ekleyin. Tüm malzemeler iyice karışana kadar yoğurun. Eğer hamurunuz çok sert olursa, biraz daha süt veya su ekleyebilirsiniz. Hamurun kıvamı yumuşak ve esnek olmalıdır.

Hamuru yoğurduktan sonra üzerini örtüp, yaklaşık 15-20 dakika dinlendirin. Bu süre zarfında hamur biraz dinlenecek ve daha elastik hale gelecektir.

Hamuru, unlanmış bir zeminde merdane yardımıyla istediğiniz kalınlıkta açın. Eğer merdane yoksa, hamuru elle açabilirsiniz, ancak merdane ile daha düzgün bir şekil elde edebilirsiniz.

Mayasız Pizza Hamurunun Püf Noktaları

Un, sıvı ve diğer malzemelerin miktarını doğru ayarlayarak hamurun doğru kıvamda olmasını sağlayın. Hamurunuz çok sert veya çok yumuşak olmamalıdır. Esnek ve kolayca açılabilen bir kıvam hedefleyin.

Hamuru yoğurduktan sonra dinlendirme işlemi, glutenin gevşemesine ve hamurun elastikliğinin artmasına yardımcı olur. Bu nedenle hamuru dinlendirirken üzerini nemli bir bezle örtün ve en az 15-20 dakika bekletin.

Hamuru açarken yavaşça ve nazikçe çalışın. Hamuru çok fazla bastırmayın veya çekiştirmeyin, aksi halde hamurda çatlaklar oluşabilir. Elinizi veya merdaneyi kullanarak hamuru eşit bir şekilde açmaya çalışın.

Pişirme işlemi için yağlı kağıt veya pişirme kağıdı kullanmak, hamurun fırın tepsisine yapışmasını önler ve temiz bir pişirme işlemi sağlar.

Önceden ısıtılmış bir fırında, pizza hamurunu yüksek sıcaklıkta ve kısa süreli olarak pişirin. Bu, hamurun dışının kızarmasını ve iç kısmının pişmesini sağlar. Hamurun altın rengini alması için yaklaşık 15-20 dakika pişirin.

Mayasız pizza hamuru genellikle mayalı hamurdan daha sert olabilir. Bu nedenle hamuru mümkün olduğunca ince açmaya çalışın. İnce açılan hamur, daha iyi bir pişme sağlar ve pizza daha lezzetli olur.

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