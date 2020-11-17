Piyaz sofraların yıllardır misafiri olan sevilen ve soğuk yenen; fasulyenin bir salata şeklidir. Özellikle köftenin başyardımcısı ve arkadaşıdır. Köftenin yanında özellikle piyaz yemek kültürümüzün en önemli ayrıntısıdır.

Piyaz tarifi malzemeleri:

2 su bardağı kuru fasulye (şeker fasulye)

1 adet orta boy soğan

1 adet orta boy domates

2 yemek kaşığı ince kıyılmış maydanoz

1 yemek kaşığı tuz

1 yemek kaşığı toz şeker

Piyaz tarifi sos İçin:

1 çay bardağı zeytinyağı

2 yemek kaşığı sirke

Yarım limon suyu

Tuz

Piyaz tarifi hazırlanması:

Fasulye geceden ıslatılır.

Islatılan fasulye bir tencerede kısık ateşte haşlamaya bırakılır.

Lezzetli olması açısından azar azar eşit oranda tuz ve şeker atılır.

Pişince soğuk suya tutmadan kendi suyunda soğumaya bırakılmalıdır.

Aşırı pişmemesi gereklidir.

O nedenle arada kontrol etmek gereklidir.

Fasulye kıvama geldiğinde soğuması için bırakılır.

Soğuyan fasulye süzülerek bir kaba alınır.

Soğanlar piyazlık doğranır, domateslerin kabuğu soyulur, maydanozlar da doğranarak fasulyeye ilave edilir.

Zeytinyağı, limon, sirke ve tuz eklenerek karıştırılır.

Servis tabağına alınır.

Afiyet olsun!