Piyanist Evgeny Grinko, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosunda konser verdi

Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda konser veren Evgeny Grinko, konseri izlemeye gelenleri, Türkçe "İyi akşamlar" sözleriyle selamlayan Grinko, Aşık Veysel'in unutulmaz eseri "Uzun İnce Bir Yoldayım"ı söylemeyi heyecanla beklediğini belirterek, "Arkadaşlarım, Barış Manço'nun şarkılarını çalmayı düşünmemi önerdi. Albümlerini dinledim ve 'Uzun İnce Bir Yoldayım' şarkısı çok güzeldi. Sonra şarkının Aşık Veysel'e ait olduğunu öğrendim. Kaydettik." ifadelerini kullandı.