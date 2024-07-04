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        Haberler Müzik Piyanist Evgeny Grinko, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosunda konser verdi

        Piyanist Evgeny Grinko, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosunda konser verdi

        Rus müzisyen, piyanist ve davulcu Evgeny Grinko, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda müzikseverlerle buluştu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2024 - 13:21 Güncelleme: 04.07.2024 - 13:30
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        • 1

          Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda konser veren Evgeny Grinko, konseri izlemeye gelenleri, Türkçe "İyi akşamlar" sözleriyle selamlayan Grinko, Aşık Veysel'in unutulmaz eseri "Uzun İnce Bir Yoldayım"ı söylemeyi heyecanla beklediğini belirterek, "Arkadaşlarım, Barış Manço'nun şarkılarını çalmayı düşünmemi önerdi. Albümlerini dinledim ve 'Uzun İnce Bir Yoldayım' şarkısı çok güzeldi. Sonra şarkının Aşık Veysel'e ait olduğunu öğrendim. Kaydettik." ifadelerini kullandı.

        • 2

          Konserde Türk hayranları için yorumladığı 'Uzun İnce Bir Yoldayım'ı seslendirirken büyük ilgi gören sanatçı yaklaşık iki saat süren konserde 'Valse', 'Epilogue', 'Carousel', 'Faulkner’s Sleep', 'Field', 'Once Upon A Time', 'Prologue', 'Noir', 'Winter Sunshine' ve 'Serenade' adlı bestelerine de yer verdi.

        • 3

          Müzikle çocuk yaşlarında tanışan Evgeny Grinko, 2010'da çeşitli platformlarda milyonlarca dinlenmeye ulaşan Valse bestesini yazdı. Sanatçı, 2014'ten bu yana, şehirden uzaklaşıp ormandaki küçük bir evde yaşayarak yeni besteler yazıp, belgesel filmler için müzik yapıyor.

        • 4

          Tiny Mouse Tales albümü için "Plaktan duymaya alıştığım bazı eski masalların atmosferini yeniden yaratmaya çalıştım." diyen Grinko, müziğiyle dinleyicilerini zamanda yolculuğa çıkarmayı hedefliyor.

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