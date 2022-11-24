'Metro Minnağı' hayatını kaybetti

İstanbul'un Fatih ilçesindeki Vezneciler Metro Durağı ile özdeşleşen "Metro Minnağı" olarak tanınan Patates isimli kedi, 19 Kasım gecesi Pitbull cinsi bir köpeğin saldırısına uğradı. Yaralanan kedi, İstanbul Üniversitesi öğrencileri tarafından kliniğe götürülerek, tedavi altına alındı.





4 GÜNDÜR YAŞAM MÜCADELESİ VERİYORDU

Ağır yaralı olan Patates, klinikteki müdahalenin ardından yoğun bakım ünitesine alındı. 4 gündür yaşam mücadelesi veren Patetes'ten bugün sabah saatlerinde kötü haber geldi.

"HİÇBİR ŞEY BİZİM İÇİN BİTMİŞ DEĞİL"

Pitbull'un sahibi tarafından maksatlı olarak saldırtıldığı iddia edilen Patates'in ölüm haberini İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi (İÜHF) Hayvan Hakları Kulübü sosyal medya hesabından paylaştı.





Paylaşımda, "Seni çok seviyoruz ve hiç unutmayacağız Patates. Patatesimiz melek oldu fakat henüz bu konu kapanmadı. Bu cana kasteden şahıs bulunmadan ve cezalandırılmadan hiçbir şey bizim için bitmiş değil. Avukatlarımızla birlikte sürecin takipçisi olmaya ve sizleri haberdar etmeye devam edeceğiz" ifadeleri kullanıldı.