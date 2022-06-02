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Pique’nin aldatma iddiasıyla gündeme geldi! Dünyaca ünlü şarkıcı Shakira’nın son Instagram paylaşımına yorum yağdı!

Lübnan asıllı Kolombiyalı şarkıcı Shakira aldatılma iddialarıyla gündeme geldi. Dünyaca ünlü ismin, 2010 yılından beri aşk yaşadığı Barcelona'nın yıldızı Gerard Pique ile ayrılık kararı aldığı ileri sürüldü. İspanya basınında yer alan habere göre Shakira, sevgilisi Gerard Pique’yi kendisini aldattığı sırada suç üstü yakaladı. Çiftin iki çocuğu bulunurken dünyaca ünlü yıldızın "Bu yasak meyve gibi... Onu dikkatli tutmayı tercih ediyorum ve davranışlarına bağlı olarak her şeyin mümkün olduğuna inanıyorum." açıklaması yeniden gündeme geldi. Öte yandan Pique ile olan pozlarını kaldırmayan Shakira’nın son Instagram paylaşımına adeta yorum yağdı. İşte, Shakira’nın Instagram paylaşımına gelen yorumlar...

02.06.2022 - 13:39 | Güncelleme: ABONE OL

  • Barcelona'nın İspanyol yıldızı Gerard Pique’nin, 2010 yılından beri aşk yaşadığı ünlü şarkıcı Shakira’yı aldattığı ileri sürüldü.

  • İspanya basınından El Periodico'da yer alan habere göre; Shakira, kendisini aldatan Gerard Pique'yi suçüstü yakaladı.

  • Yıldız futbolcudan ayrılma kararı aldığı ve ikilinin haftalardır ayrı yaşadığı belirtilirken Pique'nin ise, "Ben masumum!" diyerek, kendisini savunduğu kaydedildi.

  • Shakira’nın Pique ile olan fotoğrafılarını Instagram hesabından kaldırmaması da gözlerden kaçmadı.

  • Dünyaca ünlü şarkıcı Shakira, aldatılma iddialarının ardından gündeme geldi.

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