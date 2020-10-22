Pınarbaşı göletinde sular çekildi

Malatya kent merkezinde tabii güzelliğiyle piknik alanı olan Orduzu Pınarbaşı Göleti'ndeki suyun büyük bir kısmı çekildi.

Malatya’da son aylarda yağış düşmemesi göletleri de etkiledi. Yağış olmaması Orduzu Göletini de etkiledi. Tarım alanlarının sulanması için kullanılan Orduzu Göleti'ndeki su seviyesi, yeterli yağışın olmaması nedeniyle düştü.

Suların çekilmesiyle birlikte çorak alanlar ortaya çıktı. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği kentte göletin su sıfır seviyeye düştü.