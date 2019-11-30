Pınar İshakoğlu kimdir? Şeklindeki sorular merak konusu oldu. Kanal D ekranlarında yayınlanan Chefs Arena programının jüri üyesi olan Pınar İshakoğlu hakkında bilinmeyenler haberimizde....

PINAR İSHAKOĞLU KİMDİR?

Dünyada büyük trend olan ‘private chef’ yani kişiye özel aşçılık servisini, Pınar İshakoğlu kurduğu şirketiyle Türkiye’ye ilk sunan isim. İlk kekini henüz 5 yaşındayken yapmış olmasına rağmen, İshakoğlu’nun kariyerini tutkusuyla buluşturması 2009 yılında gerçekleşti. Hayalini kurduğu mesleği için MSA (Mutfak Sanatları Akademisi) Chef&Owner bölümünü birincilik aldığı bitirme projesiyle tamamladı.

Yeni kariyerine başladığı sırada ünlü İtalyan chef Maurizio Morelli ile çalıştı. Halen Ankara'da bir restoranın menü danışmanlığını yapıyor. Londra da zaman zaman gerçekleştirdiği Pop-up restaurant faaliyetleriyle lezzetli izler dolu özgeçmişini tazeleyerek yoluna ‘private chef’ olarak devam ediyor.