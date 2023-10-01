Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Televizyon 'Pınar Erbaş ile Söz Sende' bu gece başlıyor

        'Pınar Erbaş ile Söz Sende' bu gece başlıyor

        'Pınar Erbaş ile Söz Sende', farklı konular ve cesur konuklarla bu gece saat 23.00'te Habertürk TV'de başlıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.10.2023 - 13:21 Güncelleme: 01.10.2023 - 13:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        'Pınar Erbaş ile Söz Sende' bu gece başlıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        'Pınar Erbaş ile Söz Sende'de bu gece; 'Kızılcık Şerbeti' dizisinin başarılı oyuncusu Feyza Civelek, hem dizideki karakterini hem de hakkında bilinmeyenleri anlatıyor. İnternete yüklediği videolarla yıldızı parlayan Gökhan Ünver, sosyal medya fenomeni mi yoksa komedyen mi? Türkiye’de astrolojinin önde gelen isimlerinden olan Öner Döşer’in bilinmeyenleri ve 2024 tahminleri… Uzm. Psikolog Gökhan Çınar uyarıyor, aile içi iletişimsizlik çocukları nasıl etkiliyor? Z kuşağı borsada, iş insanı Özlem Denizmen bu durumu değerlendiriyor. Ve sadece şarkılarıyla değil, tarzıyla da çok konuşulan müzisyen Kalben, 'Pınar Erbaş ile Söz Sende’de konuşuyor.

        REKLAM

        'Pınar Erbaş ile Söz Sende', bu gece saat 23.00’te Habertürk TV’de.

        En samimi en net cevapları arayacak
        En samimi en net cevapları arayacak Haberi Görüntüle
        'Pınar Erbaş ile Söz Sende' Habertürk TV'de başlıyor
        'Pınar Erbaş ile Söz Sende' Habertürk TV'de başlıyor
        ÖNERİLEN VİDEO
        #pınar erbaş

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Ankara'da bombalı saldırı girişimi!
        Ankara'da bombalı saldırı girişimi!
        Saldırıyı gerçekleştiren teröristlerin korkunç cinayeti ortaya çıktı!
        Saldırıyı gerçekleştiren teröristlerin korkunç cinayeti ortaya çıktı!
        Hain saldırı sonrası siyasilerden sert tepki
        Hain saldırı sonrası siyasilerden sert tepki
        Teröristlerin hain saldırı girişimi önlendi!
        Teröristlerin hain saldırı girişimi önlendi!
        Yeni yasama yılı başlıyor
        Yeni yasama yılı başlıyor
        Galatasaray - Ankaragücü maçı hakem yorumları
        Galatasaray - Ankaragücü maçı hakem yorumları
        Çok sayıda ilde şiddetli yağış bekleniyor!
        Çok sayıda ilde şiddetli yağış bekleniyor!
        Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'u ağırlayacak
        Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'u ağırlayacak
        En samimi en net cevapları arayacak
        En samimi en net cevapları arayacak
        Celadet Moralıgil cinayetinde, katili para için kaçırdılar!
        Celadet Moralıgil cinayetinde, katili para için kaçırdılar!
        Diyarbakır'da 'Reset' operasyonu!
        Diyarbakır'da 'Reset' operasyonu!
        Beşiktaş, Konyaspor'a konuk olacak
        Beşiktaş, Konyaspor'a konuk olacak
        Protestoların 39. haftası: On binlerce kişi yine sokaklarda!
        Protestoların 39. haftası: On binlerce kişi yine sokaklarda!
        Hayallerinin peşinde!
        Hayallerinin peşinde!
        Okullarda rinovirüs salgını başladı!
        Okullarda rinovirüs salgını başladı!
        Fethiye'de iki zodyak bot çarpıştı
        Fethiye'de iki zodyak bot çarpıştı
        "İç dünyamda bir yolculuktayım"
        "İç dünyamda bir yolculuktayım"
        Geleceği kurtarmak için geldiler
        Geleceği kurtarmak için geldiler
        "Yapay zekâ pek çok yönden insandan üstün"
        "Yapay zekâ pek çok yönden insandan üstün"
        Turistik Doğu Ekspresi 84 sefer yapacak
        Turistik Doğu Ekspresi 84 sefer yapacak
        Habertürk Anasayfa