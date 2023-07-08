Habertürk'ten Atakan Makar'ın haberine göre; Pınar Deniz, kendisi gibi oyuncu olan sevgilisi Kaan Yıldırım ile birlikte İtalya tatili dönüşünde İstanbul Havaalanı'nda görüntülendi.

"SİZİ HİÇ BEKLEMİYORDUK" Gazetecileri karşılarında görünce, "Biz sizi hiç beklemiyorduk" diyen çift, muhabirlerin sorularını yanıtladı. Pınar Deniz, "Çok güzel bir tatil yaptık ama arkadaşlarımız var, gitmemiz gerekiyor" dedi.

3 Şurada Paylaş!









"ŞAŞIRDIM AMA ÇOK DA SEVİNDİM"



Geçtiğimiz haftalarda rol arkadaşı Kaan Urgancıoğlu'nun Burcu Denizer ile dünyaevine girmesi hakkında konuşan Pınar Deniz, "Mutluluklar diliyorum onlara. Şaşırdım ama çok da sevindim. Detay bilmiyorum ama ben de..." açıklamasını yaptı.



Çift, daha sonra arkadaşları ile birlikte otoparktaki otomobillerinin yolunu tuttu.