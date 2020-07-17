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Oyuncu Pınar Altuğ, eşi Yağmur Atacan ve kızı ile birlikte 2015 yılında tatilde çekilen bir fotoğrafı sosyal medya hesabından yayınladı. Altuğ, paylaşımına "En sevdiğim fotoğraflarımızdan biri" notunu düştü.

Pınar Altuğ'un paylaşımına kayınvalidesi Nurdan Beykont kayıtsız kalmadı. Beykont, Altuğ'a,"Oğlumun koca burnunu, kuzunun koca dilini yerim. Gelinin koca bir şeyini bulamadım" şeklinde esprili bir yorumda bulundu.