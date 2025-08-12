Habertürk
        Pierre Van Hooijdonk'un bozuk para hareketi

        Pierre Van Hooijdonk'un bozuk para hareketi

        Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Pierre Van Hooijdonk, Bebek'te ATM'den para çekerken görüntülendi. Hooijdonk, para çekerken bozuk paraları dahi ATM'de bırakmadı aldı

        Habertürk
        Habertürk
        Giriş: 12.08.2025 - 08:19 Güncelleme: 12.08.2025 - 08:47
        Bozuk paralarını dahi aldı
        Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; emekli futbolcu Hollandalı Pierre Van Hooijdonk, Bebek'te bir ATM'den para çekerken objektiflere yansıdı.

        Pierre Van Hooijdonk, para çekerken bozuk paraları dahi ATM'de bırakmadı aldı. Bu hareketin üzerine Hooijdonk'un yanında bulunan arkadaşları kahkahaya boğuldu.

        #Pierre Van Hooijdonk

