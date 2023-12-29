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        Haberler Dünyadan Pierce Brosnan, Yellowstone Milli Parkı'ndaki uygunsuz davranışları nedeniyle suçlandı - Magazin haberleri

        Pierce Brosnan, Yellowstone Milli Parkı'ndaki davranışları nedeniyle suçlandı

        1995 - 2002 arasında 4 'James Bond' karakterini canlandıran Pierce Brosnan, ABD'deki Yellowstone Milli Parkı'da koruma altında bulunan kaplıcalara izinsiz girdiği ve uygunsuz davranışları nedeniyle suçlanıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.12.2023 - 10:11 Güncelleme: 29.12.2023 - 10:19
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        • 1

          İrlandalı oyuncu Pierce Brosnan, ABD'deki Yellowstone Milli Parkı'nda koruma altında bulunan kaplıcalara izinsiz girdiği iddiası nedeniyle başı bir hayli dertte.

        • 2

          İddiaya göre, Pierce Brosnan, 1 Kasım'da yürüyüş yolundan çıkıp kapalı bir bölüme girdi ve Mamut Terasları bölümündeki termallere daha yakından bakmaya çalıştı. Söz konusu ihlaller nedeniyle suçlanan Brosnan, 23 Ocak'ta mahkemeye çıkması planlanıyor.

        • 3

          Federal kurallar, milli parklara gelen ziyaretçilerin belirlenen yürüyüş yollarında kalmaları gerektiğini şart koşuyor. Kaldırımın dışına çıkmak altı aya kadar hapis ve 5 bin dolara kadar para cezasıyla cezalandırılıyor.

        • 4

          HAYATINI KAYBEDENLER VAR

          Yellowstone'un kaynak sularında ve gayzerlerinde meydana gelen yanıklar nedeniyle bugüne kadar 22 kişi hayatını kaybetti.

          Bunlar arasında, 2015'te parkın Norris Geyser Havzası'ndaki tahta kaldırımı terk eden ve sıcak asitli suda çözündüğü düşünülen Colin Nathaniel Scott da yer alıyor.

        • 5

          2021'de Connecticutlı bir kadın yürüyüş yolundan çıkıp termiklere yaklaştığı için yedi gün hapis cezasına çarptırıldı, 2 bin dolar para cezasına çarptırıldı ve Yellowstone'dan iki yıl süreyle yasaklandı.​

          Mammoth Terraces'ın kaynaklarındaki su sıcaklıkları rutin olarak 161 dereceye kadar yükselirken, Yellowstone'daki bazı kaynaklar pH ölçeğinde 2'ye kadar düşük değerler kaydedebiliyor; bu, zorlayıcı mide asidinin yalnızca bir işaret üzerinde olarak kaydediliyor.

          Fotoğraflar: Reuters, AP

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