NBA'e 7 karşılaşmayla devam edildi. Batı Konferansı'nın 4. sırasındaki Suns, konferansta play-in potasına girmeye çalışan Thunder'ı yenerek art arda 4. galibiyetini aldı.

Ev sahibi Suns'ta Devin Booker 44 sayıyla sahanın en skoreri oldu. Terrence Ross 24 sayı, Chris Paul de 18 sayı, 9 asist, 4 top çalmayla galibiyete katkıda bulundu.

Suns'ın takas döneminin son gününde kadrosuna kattığı yıldız oyuncu Kevin Durant, ısınma sonrası sol ayak bileğinde hissettiği ağrı yüzünden forma giyemedi.

Shai Gilgeous-Alexander'dan yoksun sahaya çıkan Thunder'da kenardan oyuna giren Lindy Waters 23 sayıyla takımını ayakta tutmaya çalıştı.

Doğu Konferansı'nda play-in mücadelesi veren Chicago Bulls, Batı Konferansı lideri Denver Nuggets'ı deplasmanda 117-96 mağlup etti.

Bulls'u galibiyete 29 sayı, 5 ribauntla oynayan Zach LaVine ile 25 sayı, 15 ribauntla "double double" yapan Nikola Vucevic taşıdı.

Nuggets cephesinde Nikola Jokic 18 sayı, 12 ribaunt, 8 asist, Aaron Gordon ise 17 sayı ve 9 ribauntla maçı tamamladı.

Washington Wizards-Atlanta Hawks: 120-122

New Orleans Pelicans-Dallas Mavericks: 113-106

Miami Heat-Cleveland Cavaliers: 100-104

Boston Celtics-Portland Trail Blazers: 115-93

Denver Nuggets-Chicago Bulls: 96-117

Phoenix Suns-Oklahoma City Thunder: 132-101

Los Angeles Clippers-Toronto Raptors: 108-100