Phoebe Gates, babası Bill Gates'te Asperger sendromu olduğunu açıkladı

Üç çocuğu olan Bill Gates'in 22 yaşındaki kızı Phoebe Gates, katıldığı podcast yayınında, babasına konula Asperger sendromundan bahsetti.

Call Her Daddy adlı podcast yayınında Alex Cooper'ın sorularını yanıtlayan Phoebe, Microsoft'un kurucu ortağı olan milyarder babasını erkek arkadaşlarıyla tanıştırma deneyimi hakkında konuşurken şunları anlattı: Erkekler için korkunçtu. Benim içinse çok komikti, çünkü babam sosyal açıdan epey beceriksiz. Daha önce de söylediği gibi, Asperger hastası. Bu yüzden benim için çok komik.

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Otizm spektrum bozukluğunun bir çeşidi olan Asperger sendromu, sosyalleşebilme ve etkili iletişim kurabilme yeteneklerini sınırlayan gelişimsel bir bozukluk olarak tanımlanıyor. Bu sendroma sahip olan kişiler dar ilgi alanlarına sahip olup, katı rutinler ve sıklıkla tekrarlayan davranışlar sergiliyorlar.

69 yaşındaki yazılım mühendisi Gates, kendisine konan Asperger sendromu hakkında hiçbir zaman kamuoyu önünde konuşmadı.

Bill Gates, 2025'te yazdığı 'Source Code' (Kaynak Kodu) adlı anı kitabında, bugün yetişen bir çocuk olsaydı kendisine bir tür otizm teşhisi konacağına inandığını şu sözlerle dile getirmişti: Bugün büyüyor olsaydım, muhtemelen otizm spektrumunda olduğum teşhisini alırdım. Çocukluğumda, bazılarının beyinlerinin bilgiyi diğerlerinden farklı işlediği gerçeği yaygın şekilde anlaşılmamıştı.

Bill Gates ile Melinda French'in 2021'de biten 27 yıllık evliliğinden 28 yaşında Jennifer, 22 yaşında Phoebe, 25 yaşında Rory adında üç çocuğu ve iki torunu var Bill Gates, kitabında ayrıca, "Ebeveynlerimin, oğullarının neden belirli projelere bu kadar takıntılı hale geldiğini, sosyal işaretleri anlamadığını ve başkaları üzerindeki etkisini fark etmeden kaba ve uygunsuz davranabildiğini anlamalarına yardımcı olacak rehberleri veya ders kitapları yoktu" ifadesini kullanmıştı. Bill Gates, yakın zamanda verdiği röportajda büyürken akranlarından farklı olduğunu fark etmesi hakkında konuşurken, "Enerji seviyem ve yoğunluğum açısından insanların kafasını karıştıran şekillerde farklı olduğumu her zaman biliyordum, gidip sadece bir şeyleri inceliyordum" demişti.