Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) kararları açıklandı. Beşiktaş'ta Fenerbahçe ile oynanan derbi maçta kırmızı kart gören teknik direktör Sergen Yalçın 1 maç, kaptan Orkun Kökçü ise 2 maç men cezasına çarptırıldı.

Sergen Yalçın, Süper Lig'in 12. haftasında Antalyaspor ile oynanacak maçta takımın başında yer alamayacak.

Orkun Kökçü ise Antalyaspor ve Samsunspor maçlarında takım arkadaşlarını yalnız bırakacak.

6 SÜPER LİG KULÜBÜNE CEZA

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Trendyol Süper Lig'den 6 kulübe de çeşitli cezalar verdi.

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Beşiktaş toplam 1 milyon 640 bin lira, Fenerbahçe 520 bin lira, Trabzonspor 500 bin lira, Galatasaray ve Kocaelispor 400'er bin lira, Zecorner Kayserispor 220 bin lira para cezası aldı.

Trabzonspor'da da Galatasaray maçında kırmızı kart gören Benjamin Bouchouari, 2 maç men cezası aldı.

Zecorner Kayserispor Kulübü Başkanı Nurettin Açıkalın, kulüp yöneticileri Rıza Erkut Yurdemi, Mustafa Baki Ersoy'a 40'ar bin lira para cezası verilirken, sarı-kırmızılı kulübün antrenörlerinden Vitor Tercolo toplam 30 gün hak mahrumiyetiyle cezalandırıldı.

Öte yandan Çaykur Rizespor, Kocaelispor, Galatasaray, Trabzonspor, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin bazı taraftarlarının biletlerine de bir sonraki müsabaka için ceza verildi.