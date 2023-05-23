Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Futbol Süper Lig Fenerbahçe

PFDK'dan Samet Akaydin kararı!

PFDK, Trabzonspor maçında yere tükürdüğü için sevk edilen Fenerbahçeli Samet Akaydin'in hareketi nedeniyle ceza tayinine yer olmadığına karar verdi

Giriş: 23.05.2023 - 16:55 | Güncelleme: ABONE OL
PFDK'dan Samet Akaydin kararı!
HABERTURK.COM

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçeli futbolcu Samet Akaydın'a cezaya gerek görmedi.

TFF'den yapılan açıklamada, Samet'in Spor Toto Süper Lig'deki Trabzonspor maçında rakip takım oyuncusuna "tükürme" eylemi gerekçesiyle gerçekleştirilen sevkinde, ceza tayinine yer olmadığı belirtildi.

Aynı karşılaşmada Fenerbahçeli bazı taraftarların neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat sebebiyle tribünlerin bir kısmına sonraki iç saha maçında giriş yasağı verildiği aktarıldı.

Trabzonspor Kulübü, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe ile oynanan maçta rakip oyuncu Samet Akaydın'ın, futbolcuları Trezeguet'ye yönelik olduğu ileri sürülen davranışıyla ilgili Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) başvurarak gerekli yaptırımın uygulanmasını istemişti.

TFF, Samet Akaydin'i Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk ederken Fenerbahçe bu karara tepki göstermişti.

Trabzonsporlu Trezeguet, Fatih Karagümrük mücadelesinin ardından Fenerbahçe maçında yaşananlara dair gelen soruyu yanıtlamış ve "Bundan dolayı çok üzgünüm. Yaşandığı sırada olayı görmedim. Bundan dolayı da şanslıyım aslında. Çok fazla bir şey söyleyemiyorum. Videoyu görünce kötü hissettim." ifadelerini kullanmıştı.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Bahçeli'den Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi vurgusu
Bahçeli'den Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi vurgusu
Kızı için 5 gün at sürdü!
Kızı için 5 gün at sürdü!
65 yıldır bitmeyen aşk!
65 yıldır bitmeyen aşk!
Diyetisyenlere göre bağırsak sağlığınız için en iyi 8 kahvaltılık
Diyetisyenlere göre bağırsak sağlığınız için en iyi 8 kahvaltılık

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.