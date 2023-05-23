PFDK'dan Samet Akaydin kararı!

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçeli futbolcu Samet Akaydın'a cezaya gerek görmedi.

TFF'den yapılan açıklamada, Samet'in Spor Toto Süper Lig'deki Trabzonspor maçında rakip takım oyuncusuna "tükürme" eylemi gerekçesiyle gerçekleştirilen sevkinde, ceza tayinine yer olmadığı belirtildi.

Aynı karşılaşmada Fenerbahçeli bazı taraftarların neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat sebebiyle tribünlerin bir kısmına sonraki iç saha maçında giriş yasağı verildiği aktarıldı.

Trabzonspor Kulübü, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe ile oynanan maçta rakip oyuncu Samet Akaydın'ın, futbolcuları Trezeguet'ye yönelik olduğu ileri sürülen davranışıyla ilgili Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) başvurarak gerekli yaptırımın uygulanmasını istemişti.

TFF, Samet Akaydin'i Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk ederken Fenerbahçe bu karara tepki göstermişti.

Trabzonsporlu Trezeguet, Fatih Karagümrük mücadelesinin ardından Fenerbahçe maçında yaşananlara dair gelen soruyu yanıtlamış ve "Bundan dolayı çok üzgünüm. Yaşandığı sırada olayı görmedim. Bundan dolayı da şanslıyım aslında. Çok fazla bir şey söyleyemiyorum. Videoyu görünce kötü hissettim." ifadelerini kullanmıştı.

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