Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        25
        Trabzonspor
        TS
        20
        Fenerbahçe
        FB
        19
        Gaziantep FK
        GFK
        17
        Göztepe
        GÖZ
        16
        Beşiktaş
        BJK
        16
        Samsunspor
        SAMS
        16
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        13
        Tümosan Konyaspor
        KON
        11
        Hesap.com Antalyaspor
        ANT
        10
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        9
        Kasımpaşa
        KSM
        9
        Gençlerbirliği
        GB
        8
        ikas Eyüpspor
        EYP
        8
        Kocaelispor
        KOC
        8
        Rams Başakşehir
        İBFK
        7
        Zecorner Kayserispor
        KYS
        5
        Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük
        FKGK
        3
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Rams Başakşehir PFDK'dan Göksel Gümüşdağ'a hak mahrumiyeti cezası! - Rams Başakşehir Haberleri

        PFDK'dan Göksel Gümüşdağ'a hak mahrumiyeti cezası!

        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), RAMS Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ'a 15 gün hak mahrumiyeti cezası verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.10.2025 - 12:33 Güncelleme: 24.10.2025 - 12:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        PFDK'dan Göksel Gümüşdağ'a ceza!
        ABONE OL
        ABONE OL

        TFF'den yapılan açıklamada Gümüşdağ'a, kulübün resmi sosyal medya hesapları aracılığıyla yaptığı "futbolun ve kurumların itibarını zedelemeye yönelik açıklamaları" nedeniyle 15 gün hak mahrumiyeti cezası verilirken, RAMS Başakşehir de aynı gerekçeyle 2 milyon 700 bin lira para cezasına çarptırıldı.

        Kurul, Beşiktaş'a zaman çizelgesine uygun hareket edilmemesi, talimatlara aykırılık ve saha olaylarından dolayı 440 bin lira ceza verirken, Galatasaray'a taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle deplasman tribünü cezası ve takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi sebebiyle 454 bin lira ceza verilmesine hükmetti.

        Samsunspor ve Kasımpaşa'ya taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ihtar ve deplasman tribünü cezası verilirken Fenerbahçe'ye ise bir sonraki iç saha maçında kısmi tribün cezası uygulandı.

        REKLAM

        Kocaelispor, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat sebebiyle 280 bin lira ve deplasman tribünü cezasına çarptırılırken, Hesap.com Antalyaspor, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 54 bin lira ceza aldı.

        PFDK ayrıca, ikas Eyüpspor'a Süper Lig ve TFF 1. Lig Yayın Talimatı'nın 8/12. maddesine aykırı eylemi nedeniyle aynı talimatın 8/13. maddesi uyarınca ve Futbol Disiplin Talimatı'nın 13. maddesinin uygulanması suretiyle 450 bin, Gençlerbirliği'ne ise aynın sebepten ve zaman çizelgesine uygun hareket edilmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 670 bin lira para cezası verdi.

        Kurul, Trendyol 1. Lig ekibi Özbelsan Sivasspor'un teknik direktörü Osman Zeki Korkmaz'a müsabaka sonrası basın toplantısında yapmış olduğu beyanlarında yer alan futbolun ve kurumların itibarını zedelemeye yönelik açıklamaları nedeniyle 2 maç men ve 100 bin lira para cezası verilmesine hükmetti.

        Ayrıca Boluspor mücadelesinde kırmızı kart gören Alagöz Holding Iğdır FK oyuncusu Ryan Mendes 2 müsabakadan men cezasına çarptırılırken, SMS Grup Sarıyer karşılaşmasında kırmızı kartla oyun dışında kalan Eminevim Ümraniyesporlu futbolcu Benny'e ise ihraç öncesi rakip takım mensubuna yönelik hakaretinden 2, sonrasında müsabaka hakemine hakareti nedeniyle 3 olmak üzere toplam 5 maç men ve 80 bin lira para cezası verildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        CHP'nin kurultay davasına ret kararı
        CHP'nin kurultay davasına ret kararı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'nda kritik mesajlar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'nda kritik mesajlar
        "Tedesco tam puan aldı!"
        "Tedesco tam puan aldı!"
        Genç kadın korku evindeki dehşeti anlattı!
        Genç kadın korku evindeki dehşeti anlattı!
        İmamoğlu'na casusluk soruşturması
        İmamoğlu'na casusluk soruşturması
        6 kilo 150 gram olarak doğdu
        6 kilo 150 gram olarak doğdu
        Cep telefonlarında ÖTV matrahı düzenlemesi
        Cep telefonlarında ÖTV matrahı düzenlemesi
        Sigarada enflasyona karşı 4’üncü düzenleme
        Sigarada enflasyona karşı 4’üncü düzenleme
        Irak'ta seçim yaklaşıyor
        Irak'ta seçim yaklaşıyor
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Emniyet Genel Müdürlüğü soruşturma başlattı! Karakolda cinayet!
        Emniyet Genel Müdürlüğü soruşturma başlattı! Karakolda cinayet!
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Çin frene bastı, Hindistan hamleye hazırlanıyor
        Çin frene bastı, Hindistan hamleye hazırlanıyor
        Ünlü şarkıcı hortuma yakalandı
        Ünlü şarkıcı hortuma yakalandı
        Desa'nın sektöre sunduğu reçete: Katma değerli üretim
        Desa'nın sektöre sunduğu reçete: Katma değerli üretim
        Islanan telefonu pirince yatırmayın!
        Islanan telefonu pirince yatırmayın!
        "Netanyahu Gazze planını batırırsa..."
        "Netanyahu Gazze planını batırırsa..."
        Diş fırçanızı değiştireli 3 ay olduysa dikkat!
        Diş fırçanızı değiştireli 3 ay olduysa dikkat!
        Almanya’da 45, Türkiye’de 20 yıl prim
        Almanya’da 45, Türkiye’de 20 yıl prim
        Habertürk Anasayfa