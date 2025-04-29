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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray PFDK'dan Galatasaray'a para cezası! - Galatasaray Haberleri

        PFDK'dan Galatasaray'a para cezası!

        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Galatasaray'a 678 bin lira para cezası verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.04.2025 - 15:47 Güncelleme: 29.04.2025 - 15:47
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        PFDK'dan G.Saray'a ceza!
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        TFF'den yapılan açıklamaya göre disiplin kurulu, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde TÜMOSAN Konyaspor ile oynanan yarı final maçında taraftarlarının neden olduğu saha olayları, merdiven boşluklarının boş bırakılmaması ve taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat sebepleriyle Galatasaray'a toplamda 678 bin lira para cezası uyguladı.

        Kurul, Konyaspor'a ise taraftarlarının neden olduğu saha olayları ve merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı 493 bin 500 lira para cezası verdi.

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