        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe PFDK'dan Fenerbahçe Kulübü ve Sertaç Komsuoğlu'na 5.7 milyon lira ceza! - Fenerbahçe Haberleri

        PFDK'dan Fenerbahçe Kulübü ve Sertaç Komsuoğlu'na 5.7 milyon lira ceza!

        PFDK, Fenerbahçe Başkan Vekili Sertaç Komsuoğlu'nun açıklamaları sebebiyle sarı-lacivertli kulübe 2 milyon 700 bin lira, Komsuoğlu'na ise 3 milyon lira para cezasının yanı sıra 30 gün hak mahrumiyeti cezası verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.08.2025 - 20:10 Güncelleme: 14.08.2025 - 20:10
        PFDK'dan F.Bahçe'ye 5.7 milyon lira ceza!
        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Süper Lig'den Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor ve Gaziantep FK'ye para cezası verdi.

        F.BAHÇE VE KOMSUOĞLU'NA DEV CEZA!

        TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre kurul, Fenerbahçe Başkan Vekili Sertaç Komsuoğlu'nun açıklamaları sebebiyle sarı-lacivertli kulübe 2 milyon 700 bin lira, Komsuoğlu'na ise 3 milyon lira para cezasının yanı sıra 30 gün hak mahrumiyeti cezası verdi.

        Disiplin kurulu; Galatasaray, Trabzonspor ve Gaziantep FK'ye ise taraftarlarının neden olduğu saha olayları sebebiyle 220 bin lira para cezasına hükmetti.

        Gençlerbirliği yöneticisi Rıfat Songür, Kasımpaşa antrenörü Özgür Öçal, TÜMOSAN Konyaspor Başkanı Ömer Atiker ile yöneticileri Celalettin Hakan Katırcı, Okay Tınkır ve Ali Kaya para cezası verilen isimler oldu.

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Eminevim Ümraniyespor, Bandırmaspor, Sakaryaspor, Arca Çorum FK, Sipay Bodrum FK ve Serikspor'a da para cezası verildi.

        Eminevim Ümraniyespor futbolcusu Cebio Soukou ile İstanbulspor'lu oyuncu Alieu Cham ciddi faul sebebiyle, Sakaryasporlu futbolcu Caner Erkin ise ihraç öncesi rakip takım oyuncusuna yönelik hakareti sebebiyle 2'şer müsabakadan men cezası aldı.

