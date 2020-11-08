Petit four Fransızca küçük fırın anlamına geliyor. Dört adetten oluşan küçük bir ısırık büyüklüğündeki petit four yapımı bir hayli zor bir tarif. Evinizde deneyebilmeniz için petit four tarifini, gereken malzemeleri haberimizde derledik.
PETİT FOUR TARİFİ, NASIL YAPILIR?
TİRAMİSU
5 yumurta
500 gram mascarpone peynir
5 çorba kaşığı toz şeker
150 gram bitter çikolata
300 gram kedi dili
1 bardak sütlü filtre kahve
30 gram toz kakao
2 çukur kapta yumurtaların sarılarını beyazlarından ayırın. Kesinlikle beyazına sarısını bir parça bile karıştırmayın. Yumurtanın beyazına bir tutam tuz koyup mikserle karıştırın. İstediğimiz kıvama gelip gelmediğini anlamak için kabı ters çevirdiğinizde dökülmemesi gerekir.
Hazır olduğunda buzdolabına kaldırın. Şekeri yumurtanın sarısına ekleyip onu da mikserle karıştırın. Şeker eridiğinde maskarpone peynirini ekleyip elde tel çırpıcı ile karıştırın. İyice karıştırınca buzdolabında ki karışımı da bu karışıma ekleyin.
Artık kremamız hazır. Tatlıyı yapacağınız hafif derin kabı zevkinize göre seçip krema karışımımızdan biraz sürerek zemini hazırlayın. Ve şimdi bisküvileri kahveye batırarak üstünü kaplayın. Üstüne bıçakla parçalara böldüğümüz çikolata parçacıklarından serpin.
Bir kat daha kremayla kaplayın. Aynı işlemi bir kat daha yapın.
PANNA COTTA
400 ml süt
400 ml krema
170 gr toz şeker
1 adet vanilya çubuğu
6 yaprak jelatin
Jelatinleri uygun bir kabın içerisine alarak üzerini örtecek kadar soğuk su ilave edin. Süt, krema ve şekeri tencerede karıştırın ve vanilya çubuğunun tohumlarını ilave edin.
Kabuğu da ekleyerek kaynama noktasına kadar ısıtın. Daha sonra ocaktan alın ve vanilya çubuğunu çıkarın. İçerisine yumuşayan jelatinleri çırpıcı ile karıştırarak ilave edin.
Jelatinlerin eşit şekilde çözülüp dağıldığından emin olun. Hazırladığınız karışımı kaplara boşaltın ve buzdolabında soğumaya bırakın.
CANNOLİ
500 gr süt
150 gr şeker
200 gr yumurta sarısı
50 gr mısır nişastası
1 adet limon
1 adet vanilin çubuk
1 adet milför hamuru
5 gr putra şekeri
Yumurta sarıları ve şekeri mikser yardımı çırpın. Vanilya çubuğunu ortadan ikiye kesip, tanelerini tencereye koyduğunuz sütün içine ilave edin. Yumurta ve şekerin üzerine un ve nişastayı ilave edin. Daha sonra süt ve vanilya tanelerini ocakta kenarlardan kaynamaya başlayıncaya kadar ısıtın.
Bu aşamada bir kepçe sütü unlu, yumurtalı karışıma ilave ederek ısılarını eşitleyin. Bir kepçe daha ilave ederek karışımı sulandırın. Sütlü karışımın üzerine karıştırarak yumurtalı karışımı dökün. Muhallebi kıvamına gelinceye kadar çırpmaya devam edin. Ocaktan alın ve tereyağı ekleyip tereyağını pastacı kremasının içinde eritin.
Soğuduktan sonra dolapta dinlendirin, kullanmadan önce çırparak pürüzsüzleştirebilirsiniz. Hemen ardında milföy hamuru veya baklava hamurunu açıp tereyağı ile silindir şekil verip fırında kızartın 180c 20dk kızartın ve içlerini doldurun.
VEGAN ÇİKOLATA MUSS
200 gr bitter çikolata
288 soğuk su
30 gr toz şeker
Ocağa su koyarak bir tencere yardımı ile benmari usulü çikolatayı eritin. Hazırladığınız soğumuş çikolata ganajına 2-3 seferde soğuk su ilave ederek makine veya çırpma teli yardımıyla çırpın, çikolata sönmemesi için spatula yardımı ile alttan yukarıya doğru karıştırın. İsterseniz şeker ilave edebilirsiniz.
Çikolata ve su tamamen karışınca bir kepçe yardımıyla bardaklara paylaştırın veya bir borcama yayın ve kaşık ile servis edin. Buzdolabında 3-4 saat kadar dinlendirip servis edin.
DEKOR TABAN ÇİKOLATA
Çikolata temperlemenin ince noktası erimiş çikolatanın sıcaklığını çok hassas bir şekilde kontrol etmektir; önce soğutma ve sonra çok hassas ve yavaş bir şekilde ısıtma. Bu işlemlerin her adımında çikolata sıcaklığı net ve çikolatanın her yerinde eşit olmalıdır çok küçük değişiklikler bile sonucu değiştirebilir.
Aynı zamanda çikolatayı doğru karıştırmak da çok önemli ve hassas bir iştir; az karıştırırsanız çikolata kristallerinin düzgün ve eşit dağılmış bir yapıda olmasını engellersiniz çok karıştırırsanız çikolata içerisindeki yağın ayrışmasına neden olursunuz. Temperlediğiniz çikolatayı soğuk mermer üzerine dökerek benim bu sunumda hazırladığım gibi yapabilir farklı şekiller de verip sunabilirsiniz ..
DİĞER DEKOR ÜRÜNLER: Kuru buz, Frenk üzümü, ahududu, çilek, yeşil fıstık, yenilebilir çiçek.
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