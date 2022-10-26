Pet şişeyle oynadı! Öğretmenden ayak kıran şiddet!

Manisa'da iddiaya göre, kentteki bir ortaokulda görev yapan öğretmen Ö.K, ders sırasında pet şişeyle oynadığı gerekçesiyle uyardığı öğrencisi Y.Ç'yi (14) sınıfta darp etti.

"SURATI KIPKIRMIZI YÜZÜ ŞİŞTİ"

Reyhan Ç, "45 dakika boyunca rehberlik servisinde oturduk, benim çocuğumun dayak yediğini kimse bana anlatmıyor ve ben bu esnada onlardan özür diliyorum oğlum hata yaptı diye. Aradım, oğlum telefonumu açtı ve rehberlik odasına çağırdım. İçeri girdiğinde suratı kıpkırmızı, yüzü şiş, üstü başı toz içerisinde.

"ÖĞRETMENİN DÖVDÜĞÜNÜ SÖYLEDİ"

'Yüzün niye şiş' dedim ağlamaya başladı. Öğretmeninin sınıf içinde kendisini dövdüğünü söyledi. Olayı görüp müdahale eden öğretmenler de karakola geldi, onlar da ifadelerini verdiler." diye konuştu.