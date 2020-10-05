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Yerli bir girişim, geliştirdiği akıllı su matarası ile pet şişe kullanım alışkanlıklarını değiştirmek ve sıfır atık misyonlarını gerçek kılmayı hedefliyor.

Smarttle isimli girişimin kurucuları Kaan Berk Öztürk ve Bekir Aksoy, "Akıllı su mataraları ile üniversite öğrencilerinin su ihtiyaçlarından doğan pet şişe tüketimlerini azaltmayı amaçlıyoruz. Üniversite öğrencilerinin su içme alışkanlıklarını, sunduğumuz ürün ve hizmet kombinasyonu ile değiştirmeyi de hedefliyoruz" sözleri ile girişimlerinin misyonun açıkladı.

Akıllı su şişelerinin birden fazla kullanılabildiği aktarılırken, söz konusu hizmetin yüksek kalite içme suyu sağlama amacı ile üniversiteler içerisindeki su istasyonlarında yer alacağı belirtildi.

Öte yandan, üniversite öğrencilerinin kampüs hayatına dair projelerini destekleyen Red Bull Basement programının geçen yılki kazanan projesi olan Smarttle'in hikayesinin, Redbull.com'da yer aldığı bilgisi verildi.

Verilen bilgiye göre, Brezilya'nın Sao Paulo şehrinde doğan Red Bull Basement, bugün pek çok ülkede daha iyi bir gelecek inşa etmek amacıyla teknolojinin gücünden yararlanan üniversite öğrencisi girişimcilerine, kod yazarlarına ve inovasyon alanındaki fikir önderlerine destek veriyor.

Programın başvurularının 25 Ekim'e kadar devam edeceği kaydedildi.