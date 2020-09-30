Pertev Öngüner: Her şey yolunda - Magazin haberleri

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Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Eski basketbolcu ve menajer Pertev Öngüner, önceki akşam Galatasaray Kadın Basketbol takımının kaptanı Cansu Köksal ile birlikte görüntülendi. Arnavutköy'deki bir restoranda baş başa yemek yiyen ikili, mekandan el ele çıkış yaptı.

Bir anda patlayan flaşlar ile şoke olan çift, ne yapacağını şaşırdı. Durum karşısında bir hayli şaşıran Köksal'ı, sevgilisi sakinleştirdi.

Öngüner, "Arkadaşlar teşekkür ederim. Her şey yolunda" diyerek, muhabirlerin sorularını yanıtsız bıraktı. İkili, ardından hızla oradan ayrıldı.