22 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Pers Prensi: Zamanın Kumları oyuncuları kimler? Pers Prensi: Zamanın Kumları filmi konusu nedir? sorusu film hakkında ayrıntılı bilgi edinmek isteyen izleyiciler tarafından soruluyor. Jordan Mechner, Boaz Yakin, Doug Miro ve Carlo Bernard tarafından yazılmış; Mike Newell tarafından yönetilmiş; yapımcılığında Jerry Bruckheimer ve dağıtımını Walt Disney Pictures'ın yaptığı film 2003 yılında yayınlanan ve aynı adı taşıyan video oyunundan yola çıkılarak çekilmiştir. Pers Prensi: Zamanın Kumları filminden ayrıntılar haberimizde.
PERS PRENSİ: ZAMANIN KUMLARI OYUNCULARI KİMLER?
Jake Gyllenhaal: Prens Destan, Zaman Hançeri'nin güçlerini öğrenen prens. Üç Pers Prensinden en gencidir. Filmin kahramanıdır.
Gemma Arterton: Prenses Tamina, Alamut'un kutsal şehrinin genç hükümdarı. Adını Kral katilinden temizleme yolcuğundaki Destan'la birlikte gider.
Ben Kingsley: Nizam, Kral Sharaman'ın kardeşi ve veziri. Zaman Hançeri'ni ele geçirmek ve onu Sharaman'ı öldürüp onun yerine kendisini Pers Kralı yapmak için hainlik planı yapar. Filmin baş kötüsüdür.
Alfred Molina: Sheikh Amar, yerel bir devekuşu yarışı düzenleyicisi ve vergi karşıtı bir girişimci.
Ronald Pickup: Kral Sharaman, Pers hükümdarı. Bir pazar yerindeki medenî cesaretine tanık olduğu Destan'ı kraliyet ailesine evlat edinmiştir.
Steve Toussaint: Seso, Sheik'in yakın arkadaşlarından biri. Bıçak ve hançer fırlatırken nokta atışı yapmada yeteneklidir.
Richard Coyle: Tus, üç Pers Prensi'ndenen büyüğü.
Toby Kebbell: Garsiv, üç Pers Prensi'nin ortancası.
Reece Ritchie: Bis, Destan'ın en yakın arkadaşı ve dostu.
Gísli Örn Garðarsson: Zolm, Hassansinler'in lideri. Hem Destan'ın yerini saptayıp öldürmek hem de Haçer'i bulup Nizam'a geri getirmek için Nizam tarafından tutulmuştur.
William Foster: Destan'ın gençliği.
PERS PRENSİ: ZAMANIN KUMLARI FİLMİNİN KONUSU
6. yüzyıl İran'ında yaşayan Destan (Jake Gyllenhaal) bir sokak çocuğudur, öksüzdür ve hiç parası yoktur. Tesadüfen kralın dikkatini çeker ve onun tarafından evlat edinilir. Kralın oğulları ile birlikte büyüyen ve amcası Nizam'dan bilgelik ve asalet öğrenen Destan, güçlü bir savaşçı olur. Destan günün birinde önemli bir hazineyi ele geçirir:Ölümlülere zamanı tersine çevirme olanağı tanıyan efsanevi "Zamanın Kumları"nın anahtarı olan antik, cam saplı bir hançer...
Ancak bu sırada Kral, suikasta kurban gider ve Destan suçlanır. İsmini temize çıkarmak isteyen Destan, ailesi yüz yıllardır "Zamanın Kumları"nı muhafaza eden gözüpek prenses Tamina (Gemma Arterton) ile iş birliği yapmak zorunda kalır.
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