Yönetmenliğini Mike Newell’in yaptığı Jake Gyllenhaal, Gemma Arterton ve Ben Kingsley gibi usta oyuncuların yer aldığı 2010 yapımı “Pers Prensi: Zamanın Kumları” Cuma akşamı Show TV’de ekranlara gelecek. İşte Pers Prensi filmi konusu...

PERS PRENSİ FİLMİ KONUSU

6. yüzyıl İran'ında yaşayan Destan (Jake Gyllenhaal) bir sokak çocuğudur, öksüzdür ve hiç parası yoktur. Tesadüfen kralın dikkatini çeker ve onun tarafından evlat edinilir. Kralın oğulları ile birlikte büyüyen ve amcası Nizam'dan bilgelik ve asalet öğrenen Destan, güçlü bir savaşçı olur. Destan günün birinde önemli bir hazineyi ele geçirir. Ölümlülere zamanı tersine çevirme olanağı tanıyan efsanevi "Zamanın Kumları"nın anahtarı olan antik, cam saplı bir hançer... Ancak bu sırada Kral, suikasta kurban gider ve Destan suçlanır. İsmini temize çıkarmak isteyen Destan, ailesi yüz yıllardır "Zamanın Kumları"nı muhafaza eden gözüpek prenses Tamina (Gemma Arterton) ile iş birliği yapmak zorunda kalır.

PERS PRENSİ OYUNCULARI KİMLER?